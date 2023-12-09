Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я, наверное, внутренне не артистка»: Лариса Гузеева объяснила, почему не снимается в кино с 2014 года

9 декабря
2023 год

Лайфстайл >>
9 декабря 2023
30 ноября в прокат вышла комедия «Тёща», в которой герои Гарика Харламова и Ларисы Гузеевой меняются телами. Гузеева почти 10 лет не снималась в кино, однако продюсеру Тимуру Вайнштейну удалось её уговорить на участие в фильме.

«Я, наверное, внутренне не артистка»: Лариса Гузеева объяснила, почему не снимается в кино с 2014 года

«Мне позвонил мой агент и сказал: «Лара, есть вот такая история, тебя хотят…». А мне же периодически предлагают сценарии, но я почти десять лет отказываюсь, кто бы ни звонил. К тому же комедия — это вообще не мое. Я их не люблю, не досмотрела до конца ни одну. И на предложение агента ответила: «Дальше даже можешь не продолжать, нет, нет и нет. Я не снимаюсь». Но он убедил меня встретиться с продюсером фильма Тимуром Вайнштейном, и тот нашел какие-то верные слова, так расположил к себе, что я согласилась», — рассказала актриса в интервью журналу «Hello!».

«Я, наверное, внутренне не артистка»: Лариса Гузеева объяснила, почему не снимается в кино с 2014 года

Также Лариса объяснила, почему 10 лет отказывается от предложений о съёмках в кино. «Я закрыла для себя эту историю, без всяких внутренних драм. Я хорошо живу, у меня есть деньги, я замужем, у меня двое детей, есть собачка любимая. Я отдыхаю, путешествую. Ну зачем мне это кино? Андрон Кончаловский меня не зовет, Никита Михалков тоже. Назовите фильм, где была бы такая роль для моего возраста, чтобы я пожалела, что её не сыграла? Не о чем мне было переживать. И потом, я понимаю: что бы я там ни сделала, все равно все будут вспоминать «Жестокий романс».
Я, наверное, внутренне не артистка. У меня нет такого, чтобы гореть кино, театром. До 40 лет это было, а когда ты старше — хочется такого предложения, чтобы потрясти твой разум и воображение. А иначе это просто заработок».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
персоны
Тимур ВайнштейнЛариса ГузееваГарик Харламов
фильмы
Тёща

фотографии >>
«Я, наверное, внутренне не артистка»: Лариса Гузеева объяснила, почему не снимается в кино с 2014 года фотографии
«Я, наверное, внутренне не артистка»: Лариса Гузеева объяснила, почему не снимается в кино с 2014 года фотографии
«Я, наверное, внутренне не артистка»: Лариса Гузеева объяснила, почему не снимается в кино с 2014 года фотографии
«Я, наверное, внутренне не артистка»: Лариса Гузеева объяснила, почему не снимается в кино с 2014 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Игорь Ботвин
Ирина Бякова
Тимофей Каратаев
Татьяна Кравченко
Сергей Марин
Зоряна Марченко
Антон Феоктистов
Юрий Шибанов
Илья Шидловский
Стефан Данаилов
Джуди Денч
Кирк Дуглас
Джон Малкович
Джесси Меткаф
Майкл Нури
Фелисити Хаффман
все родившиеся 9 декабря >>

Афиша кино >>

Ёлки-10
комедия
Россия, 2023
Кентервильское привидение
комедия, мистика, экранизация
Великобритания, Индия, США, 2023
Запретная страсть
драма, триллер
Франция, Норвегия, 2023
Мужчина к Новому году
комедия
Россия, 2023
Лунатики
детектив, драма
Россия, 2023
Одна дома
комедия
Россия, 2023
Другие: Проклятие кукушки
мистика, триллер, фильм ужасов
Испания, 2022
Мальчик и птица
драма, фэнтези, экранизация
Япония, 2023
Кто не спрятался
фильм ужасов
США, 2023
Лунный человек
комедия, научная фантастика, экранизация
Китай, 2022
Врата ада
фильм ужасов, экранизация
Ирландия, 2023
Архитектор: история Алексея Германа и его фильмов
биография
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»
Новости кино
Персонажи «Скорой помощи», «Балабола», «Тверской», «Бима» и «Лихача» соберутся вместе в новогодней комедии «Папаши»
В Санкт-Петербурге начались съемки мини-сериала с Гошей Куценко, Иваном Колесниковым, Никитой Панфиловым и Константином Юшкевичем
1 комментарий
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен