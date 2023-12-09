«Я, наверное, внутренне не артистка»: Лариса Гузеева объяснила, почему не снимается в кино с 2014 года

30 ноября в прокат вышла комедия «Тёща»
, в которой герои Гарика Харламова
и Ларисы Гузеевой
меняются телами. Гузеева почти 10 лет не снималась в кино, однако продюсеру Тимуру Вайнштейну
удалось её уговорить на участие в фильме.
«Мне позвонил мой агент и сказал: «Лара, есть вот такая история, тебя хотят…». А мне же периодически предлагают сценарии, но я почти десять лет отказываюсь, кто бы ни звонил. К тому же комедия — это вообще не мое. Я их не люблю, не досмотрела до конца ни одну. И на предложение агента ответила: «Дальше даже можешь не продолжать, нет, нет и нет. Я не снимаюсь». Но он убедил меня встретиться с продюсером фильма Тимуром Вайнштейном, и тот нашел какие-то верные слова, так расположил к себе, что я согласилась»
, — рассказала актриса в интервью
журналу «Hello!».
Также Лариса объяснила, почему 10 лет отказывается от предложений о съёмках в кино. «Я закрыла для себя эту историю, без всяких внутренних драм. Я хорошо живу, у меня есть деньги, я замужем, у меня двое детей, есть собачка любимая. Я отдыхаю, путешествую. Ну зачем мне это кино? Андрон Кончаловский меня не зовет, Никита Михалков тоже. Назовите фильм, где была бы такая роль для моего возраста, чтобы я пожалела, что её не сыграла? Не о чем мне было переживать. И потом, я понимаю: что бы я там ни сделала, все равно все будут вспоминать «Жестокий романс».
Я, наверное, внутренне не артистка. У меня нет такого, чтобы гореть кино, театром. До 40 лет это было, а когда ты старше — хочется такого предложения, чтобы потрясти твой разум и воображение. А иначе это просто заработок»
.
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