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Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун

9 декабря
2023 год

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9 декабря 2023
С тех пор как реваншистское движение #MeToo одержало победу в Голливуде, каждое уважающее себя издание ежегодно отдаёт честь женщинам в индустрии, отмечая их женские заслуги. Формы этой повинности могут быть разные: специальная премия или вечеринка. Сейчас, в разгар предновогоднего всепланетного подведения итогов, подобные мероприятия проходят через день. Например, на днях в Лос-Анджелесе прошла вечеринка журнала Elle Women in Hollywood, собравшая внушительный список гостей (в отличие от аналогичной премии журнала «The Hollywood Reporter»).

На вечеринке блистали Бен Аффлек и Дженнифер Лопес, Джоди Фостер, Алисия Сильверстоун, Кейт Бекинсейл, Белла Рэмзи, Александра Даддарио, Фиби Дайневор и другие.

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Дженнифер Лопес

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Алисия Сильверстоун

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Кейт Бекинсейл

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Зои Дешанель

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Александра Даддарио

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Джоди Фостер

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Эвер Андерсон

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Фиби Дайневор

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Николь Ари Паркер

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Наташа Лионн

Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун
фото: Ева Лонгория
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№ 1
Балтиец.   9.12.2023 - 18:48
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Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун фотографии
Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун фотографии
Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун фотографии
Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун фотографии
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