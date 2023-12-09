Women in Hollywood: Дженнифер Лопес, Джоди Фостер и Алисия Сильверстоун

С тех пор как реваншистское движение #MeToo одержало победу в Голливуде, каждое уважающее себя издание ежегодно отдаёт честь женщинам в индустрии, отмечая их женские заслуги. Формы этой повинности могут быть разные: специальная премия или вечеринка. Сейчас, в разгар предновогоднего всепланетного подведения итогов, подобные мероприятия проходят через день. Например, на днях в Лос-Анджелесе прошла вечеринка журнала Elle Women in Hollywood, собравшая внушительный список гостей (в отличие от аналогичной премии журнала «The Hollywood Reporter»).
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