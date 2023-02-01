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Главное - воображение: Никита Волков стал лицом коллекции стёганых одеял MORФEUS

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1 февраля 2023
Пока Любовь Аксёнова примеряла все оттенки красного для рекламной кампании модного бренда Zarina, её коллега Никита Волков кутался в стёганые одеяла. Актёр стал лицом лимитированной коллекции одеял More, выпущенной брендом домашнего текстиля MORФEUS совместно с онлайн-сервисом more.tv. Коллекция с говорящим названием «More» подойдёт всем, кто мёрзнет и скучает по жарким странам и тёплому морю. Глядя на голубой цвет одеяла, можно включить воображение (как завещал Губка-Боб) и убедить себя в том, что кожа сохнет не от центрального отопления, а от солёного морского бриза. Коллекция доступна на официальном интернет-магазине MORФEUS.

Главное - воображение: Никита Волков стал лицом коллекции стёганых одеял MORФEUS

Главное - воображение: Никита Волков стал лицом коллекции стёганых одеял MORФEUS
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Главное - воображение: Никита Волков стал лицом коллекции стёганых одеял MORФEUS фотографии
Главное - воображение: Никита Волков стал лицом коллекции стёганых одеял MORФEUS фотографии
Главное - воображение: Никита Волков стал лицом коллекции стёганых одеял MORФEUS фотографии
Главное - воображение: Никита Волков стал лицом коллекции стёганых одеял MORФEUS фотографии
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