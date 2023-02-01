«Потеря ребёнка - это очень больно»: Эштон Кутчер о браке с Деми Мур

В начале 2000-х Эштон Кутчер утопал в лучах славы, штурмовав пик своей актёрской карьеры. Спустя 20 лет актёр, сколотивший состояние на венчурных инвестициях, редко появляется на экране. Не только потому, что имеет стабильный доход и может себе позволить выбирать роли, но и потому, что разрушительному вниманию публики и прессы Эштон предпочёл спокойствие и семью. Во многом этому поспособствовали несколько лет жизни в браке с Деми Мур и последовавший за ними скандальный развод. Всё это время Эштона и Мур преследовали папарацци. Для Кутчера этот период жизни до сих пор остаётся одним из самых болезненных, о чём он рассказал в интервью журналу «Esquire», которое вышло в преддверии премьеры его нового фильма «К тебе или ко мне?», который выйдет на Нетфликсе 10 февраля 2023 года.
«Как только информация [о романе с Деми Мур] просочилась в прессу, моя жизнь изменилась», - вспоминает актёр. Таблоиды и папарацци фанатично преследовали актёров по всему Лос-Анджелесу, а «гражданские» обладатели цифровых камер лишали пару всякой возможности спокойно посидеть в баре или ресторане. Женившись на Мур в 2005 году, Кутчер стал отчимом трём её дочерям. Этот статус был вовсе не формальным, 25-летний Эштон присматривал за девочками-подростками каждый раз, когда их мать уезжала по делам или на съёмки. Омрачала этот союз алкогольная зависимость Мур, которая в браке с Кутчером начала пить - впервые за 20 лет. Ещё одной трещиной в их отношениях (не считая бесперебойные дискуссии об этом «мезальянсе» из-за 15-летней разницы в возрасте) стал выкидыш, который пережила Деми. Дальнейшие попытки забеременеть с помощью ЭКО так ни к чему и не привели.
фото: Деми Мур и Эштон Кутчер
«Потеря ребёнка, к появлению которого вы готовитесь, это очень больно. Каждый справляется с этим по-своему. Я люблю детей. Я бы не женился на женщине с тремя детьми, если бы не любил детей. Мысль о появлении ещё одного ребёнка была замечательной. Но по какой-то причине мне пришлось пережить эту потерю».
В 2011 году Кутчер и Мур развелись: «Ничто не заставляет вас чувствовать себя неудачником, как развод. Развод ощущается как полный провал - ты потерпел неудачу в браке». Параллельно с этим пресса раскручивала целый «сериал» о супружеской неверности Кутчера. Этими слухами заполнилось всё пространство вокруг актёра. И даже приходя на какие-то кинематографические мероприятия, он нередко слышал от людей, которыми восхищался (и которые прекрасно понимают, что такое публичная жизнь) сплетни и толки о его разводе с Мур. Это время было наполнено чувством стыда и унижения. Спустя годы Кутчер смотрит на пережитое фолософски: «Ты просто признаешь всё, что сделал не так, а потом двигаешься дальше».
фото: Деми Мур и Эштон Кутчер
В браке с Милой Кунис Эштон постарался не совершать старых ошибок и оберегать свою частную жизнь от чужих глаз. Эштон и Мила почти не появляются вместе на светских раутах, не публикуют фотографии своих детей в соцсетях и не смешивают личное с профессиональным. И когда Эштону казалось, что наступила благодать, бывшая жена подняла пыль воспоминаний, выпустив книгу мемуаров. «Я был в бешенстве. Я наконец-то дожил до того времени, когда пресса отстала от меня, Милы и нашей семьи. И вот тебе пожалуйста - на следующий же день папарацци трутся у школы моих детей».
обсуждение >>