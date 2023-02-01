Неделю был приковал к постели, месяц не мог ходить: Эштон Кучер рассказал о своём заболевании

В августе 2022 года в одном из эпизодов шоу «В дикой природе с Беаром Гриллзом» Эштон Кутчер рассказал о своём редком заболевании
, из-за которого он чуть было не лишился слуха и зрения. Когда весь мир старательно пытался избежать ковида, Кутчер слёг с васкулитом, а на восстановление у актёра ушёл целый год. В интервью изданию «Esquire»
актёр рассказал о трудном периоде восстановления и о том, что Беар Гриллз
предал его доверие.
В один погожий денёк Эштон проснулся с дикой головной болью. Актёр всю жизнь страдал мигренями и давно к ним привык, но эту боль было сложно игнорировать и от неё совершенно невозможно было избавиться медикаментозно. Через две недели, когда состояние Эштона ухудшилось, он решил, что пора обратиться к врачам. Пока врачи пытались поставить правильный диагноз, Эштон подкинул им подсказки в виде очень ярких симптомов - у него начались проблемы со зрением и слухом, а из-за головокружения он с трудом удерживал равновесие. В конце концов, Кутчер на неделю слёг в больницу, где ему, наконец озвучили редкий диагноз - васкулит.
Во время лечения врачи сказали Эштону, что чем скорее он начнёт делать то, что он мог делать раньше, тем выше его шансы на полное восстановление. Проблема заключалась в том, что актёр не мог толком даже ходить, не говоря уже о выполнении физических упражнений, которые могли бы весьма поспособствовать восстановлению. Кутчер пытался выполнять упражнения, но у него не получалось, что доводило его до остервенения. Только спустя месяц актёр смог начать двигаться и пытаться делать упражнения - до тех пор, пока не получится как следует.
Большую часть карантина Кутчер провел в реабилитации, а когда мир начал потихоньку отходить от пандемии и открываться для туризма, актёр ринулся на поиски острых ощущений, чтобы вновь почувствовать себя живым и ловким. Он побывал в Антарктике, забрался на гору на южном полюсе, научился кататься на лыжах, записался на участие в марафоне. И отправился в путешествие с Беаром Гриллзом.
Придание своего диагноза огласке не входило в планы Кутчера - откровенничая с Гриллзом, он был уверен в том, что этот разговор не под запись. Конечно, он понимал, что камера включена, именно поэтому он попросил Гриллза вырезать этот разговор из окончательного монтажа. Но именно эти откровения и стали основой анонса эпизода шоу с участием Кутчера. Если Эштон и испытывал злость и негодование по этому поводу, то к настоящему моменту они прошли. «В конце концов, мне приходится теперь на это смотреть так: «Ну что ж, может, мне надо было рассказать обо всём». Может, кому-то каким-то образом эта информация поможет и пригодится».
обсуждение >>