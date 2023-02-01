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Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова

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1 февраля 2023
Главным светским событием конца января стала Неделя высокой моды в Париже, ежегодно привлекающая внимание жрецов и жертв моды, а также звёзд мирового масштаба. В рамках Недели модный дом Gucci устроил в парижском отеле Ritz закрытую вечеринку, посвящённую новой коллекции ювелирных изделий бренда. На вечеринке побывали Диана Крюгер, Норман Ридус и Сиенна Миллер.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Сиенна Миллер на вечеринке Gucci

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Диана Крюгер и Норман Ридус на вечеринке Gucci

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Карла Бруни на вечеринке Gucci

С 19 по 29 января в Парк-Сити, штат Юта, проходил ежегодный фестиваль независимого кино Sundance, на котором побывали Дакота Джонсон, Джейсон Момоа, Джозеф Гордон-Левитт, Энн Хэтэуэй, Александр Скарсгорд и Дженнифер Коннелли.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Дакота Джонсон на фестивале Sundance

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Александр Скарсгорд на фестивале Sundance

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Энн Хэтэуэй на фестивале Sundance

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Хейли Беннет на фестивале Sundance

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Эмилия Кларк на фестивале Sundance

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Дженнифер Коннелли на фестивале Sundance

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Джейсон Момоа на фестивале Sundance

26 января в Москве состоялось открытие шоурума российского бренда DEMURYA, на котором побывали Никита Тарасов, Ольга Кабо, Екатерина Стриженова и Анна Чурина.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Екатерина Стриженова и Александра Стриженова на открытии шоурума DEMURYA

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Ольга Кабо с дочерью на открытии шоурума DEMURYA

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Анна Чурина на открытии шоурума DEMURYA

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Никита Тарасов с женой на открытии шоурума DEMURYA

28 января отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, прошла ежегодная 21-ая церемония вручения премии AARP's Movies for Grownups Awards. По красной ковровой дорожке прошлись Остин Батлер, Джефф Бриджес, Джейми Ли Кёртис и Брендан Фрейзер.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Остин Батлер на церемонии вручения AARP's Movies for Grownups Awards

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Джефф Бриджес на церемонии вручения AARP's Movies for Grownups Awards

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Джейми Ли Кёртис на церемонии вручения AARP's Movies for Grownups Awards

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Брендан Фрейзер на церемонии вручения AARP's Movies for Grownups Awards

А в это время в Москве на катке ВДНХ прошёл девятый ежегодный благотворительный день, на котором встретились Виктория Исакова, Евгений Стычкин, Ксения Алфёрова и Егор Бероев.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Виктория Исакова

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Ксения Алфёрова

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Егор Бероев

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Евгений Стычкин

31 января в московском драматическим театре им. Пушкина на премьере спектакля «Красавец мужчина» побывали Мила Ершова, Женя Малахова и Анна Александрова.

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Женя Малахова на премьере спектакля «Красавец мужчина»

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Мила Ершова на премьере спектакля «Красавец мужчина»

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Анна Александрова на премьере спектакля «Красавец мужчина»

Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова
фото: Евгений Писарев на премьере спектакля «Красавец мужчина»
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благотворительностьблеск и нищета красных дорожекпремьерастильтеатральная премьера
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Анна АлександроваКсения АлфёроваОстин БатлерХэйли БеннеттЕгор БероевДжефф БриджесДжозеф Гордон-ЛевиттМиа ГотФиби ДайневорДакота ДжонсонМила ЕршоваВиктория ИсаковаОльга КабоЭмилия КларкДженнифер КоннеллиДиана КрюгерДжейми Ли КёртисЕвгения МалаховаСиенна МиллерДжейсон МомоаЕвгений ПисаревДейзи РидлиНорман РидусАлександр СкарсгордАлександра СтриженоваЕкатерина СтриженоваЕвгений СтычкинНикита ТарасовБрендан ФрейзерРоузи Хантингтон-УайтлиЭнн ХэтэуэйАнна Чурина

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Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова фотографии
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