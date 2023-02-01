Блеск и нищета красных дорожек: Эмилия Кларк, Диана Крюгер и Виктория Исакова

Главным светским событием конца января стала
Неделя высокой моды в Париже
, ежегодно привлекающая внимание жрецов и жертв моды, а также звёзд мирового масштаба. В рамках Недели модный дом Gucci устроил в парижском отеле Ritz закрытую вечеринку, посвящённую новой коллекции ювелирных изделий бренда. На вечеринке побывали
Диана Крюгер
,
Норман Ридус
и
Сиенна Миллер
.
фото: Сиенна Миллер на вечеринке Gucci
фото: Диана Крюгер и Норман Ридус на вечеринке Gucci
фото: Карла Бруни на вечеринке Gucci
С 19 по 29 января в Парк-Сити, штат Юта, проходил ежегодный фестиваль независимого кино Sundance, на котором побывали
Дакота Джонсон
,
Джейсон Момоа
,
Джозеф Гордон-Левитт
,
Энн Хэтэуэй
,
Александр Скарсгорд
и
Дженнифер Коннелли
.
фото: Дакота Джонсон на фестивале Sundance
фото: Александр Скарсгорд на фестивале Sundance
фото: Энн Хэтэуэй на фестивале Sundance
фото: Хейли Беннет на фестивале Sundance
фото: Эмилия Кларк на фестивале Sundance
фото: Дженнифер Коннелли на фестивале Sundance
фото: Джейсон Момоа на фестивале Sundance
26 января в Москве состоялось открытие шоурума российского бренда DEMURYA, на котором побывали
Никита Тарасов
,
Ольга Кабо
,
Екатерина Стриженова
и
Анна Чурина
.
фото: Екатерина Стриженова и Александра Стриженова на открытии шоурума DEMURYA
фото: Ольга Кабо с дочерью на открытии шоурума DEMURYA
фото: Анна Чурина на открытии шоурума DEMURYA
фото: Никита Тарасов с женой на открытии шоурума DEMURYA
28 января отеле Four Seasons в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, прошла ежегодная 21-ая церемония вручения премии AARP's Movies for Grownups Awards. По красной ковровой дорожке прошлись
Остин Батлер
,
Джефф Бриджес
,
Джейми Ли Кёртис
и
Брендан Фрейзер
.
фото: Остин Батлер на церемонии вручения AARP's Movies for Grownups Awards
фото: Джефф Бриджес на церемонии вручения AARP's Movies for Grownups Awards
фото: Джейми Ли Кёртис на церемонии вручения AARP's Movies for Grownups Awards
фото: Брендан Фрейзер на церемонии вручения AARP's Movies for Grownups Awards
А в это время в Москве на катке ВДНХ прошёл девятый ежегодный благотворительный день, на котором встретились
Виктория Исакова
,
Евгений Стычкин
,
Ксения Алфёрова
и
Егор Бероев
.
фото: Виктория Исакова
фото: Ксения Алфёрова
фото: Егор Бероев
фото: Евгений Стычкин
31 января в московском драматическим театре им. Пушкина на премьере спектакля «Красавец мужчина» побывали
Мила Ершова
,
Женя Малахова
и
Анна Александрова
.
фото: Женя Малахова на премьере спектакля «Красавец мужчина»
фото: Мила Ершова на премьере спектакля «Красавец мужчина»
фото: Анна Александрова на премьере спектакля «Красавец мужчина» фото: Евгений Писарев на премьере спектакля «Красавец мужчина»
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