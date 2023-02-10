Компания LEGO выпустила
набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец»
. Он позволяет собрать копию Ривенделла – убежища эльфа Элронда.
Набор оказался одним из самых больших в коллекции бренда – в него входят 6167 деталей. Их них предлагается собрать крепость со спальней Фродо, кабинетом Элронда, башней с фигурами эльфийских воинов, беседкой у реки и мостом. Специально для релиза были созданы 15 новых фигурок: Элронд, Арвен, Глоин, другие эльфы и Бильбо Бэггинс. Отдельно выпустили гномье и эльфийское оружие.
Конструкторы, вдохновленные «Властелином Колец», не появлялись у LEGO на протяжении почти десяти лет. Теперь же компания порадовала поклонников книг Джона Рональда Руэла Толкина
и их экранизации.
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