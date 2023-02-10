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LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец»

10 февраля
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10 февраля 2023
Компания LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец». Он позволяет собрать копию Ривенделла – убежища эльфа Элронда.

LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец»

Набор оказался одним из самых больших в коллекции бренда – в него входят 6167 деталей. Их них предлагается собрать крепость со спальней Фродо, кабинетом Элронда, башней с фигурами эльфийских воинов, беседкой у реки и мостом. Специально для релиза были созданы 15 новых фигурок: Элронд, Арвен, Глоин, другие эльфы и Бильбо Бэггинс. Отдельно выпустили гномье и эльфийское оружие.

LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец»

Конструкторы, вдохновленные «Властелином Колец», не появлялись у LEGO на протяжении почти десяти лет. Теперь же компания порадовала поклонников книг Джона Рональда Руэла Толкина и их экранизации.
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Властелин колец: Братство Кольца

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LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец» фотографии
LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец» фотографии
LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец» фотографии
LEGO выпустила набор по мотивам кинофраншизы «Властелин Колец» фотографии
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