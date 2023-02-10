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«Много контроля и эмоционального насилия»: Лили Коллинз рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным

10 февраля
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10 февраля 2023

33-летняя Лили Коллинз рассказала о токсичных отношениях с бывшим возлюбленным, в которым она встречалась, когда ей было меньше 20 лет.

«Много контроля и эмоционального насилия»: Лили Коллинз рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным

Во время записи подкаста We Can Do Hard Things актриса рассказала, какое влияние оказали на неё отношения с бывшим бойфрендом. Партнёр постоянно оскорблял её и старался во всём контролировать: «Мои романтические отношения были токсичными, меня постоянно оскорбляли, эмоционально я чувствовала себя ничтожеством. Он говорил мне, что я «маленькая Лили», а также называл шлюхой, комментируя то, во что я была одета», – призналась актриса.

Она добавила, что токсичное поведение экс-бойфренда сделало её более молчаливой и часто провоцировало чувство паники и беспокойства: «Я стала очень молчаливой. Мне хотелось стать очень маленькой, чтобы чувствовать себя в безопасности», – сказала Лили. Эти отношения серьёзно отразились на состоянии актрисы: она столкнулась с расстройствами пищевого поведения, а также была вынуждена обратиться за помощью к психотерапевту.

«Много контроля и эмоционального насилия»: Лили Коллинз рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным
фото: Лили Коллинз и Чарли МакДауэлл

Сейчас у актрисы здоровые отношения с мужем Чарли МакДауэллом, однако в них всё ещё присутствуют триггеры: «Паника сохраняется. Даже если у меня самые здоровые отношения на свете, в течение дня всё может пойти не так». Актриса состоит в браке с Чарли с 2021 года. Их отношения начались в 2019, и брак для обоих стал первым.
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