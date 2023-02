«Много контроля и эмоционального насилия»: Лили Коллинз рассказала об отношениях с бывшим возлюбленным

фото: Лили Коллинз и Чарли МакДауэлл

33-летняя Лили Коллинз рассказала о токсичных отношениях с бывшим возлюбленным, в которым она встречалась, когда ей было меньше 20 лет.Во время записи подкаста We Can Do Hard Things актриса рассказала, какое влияние оказали на неё отношения с бывшим бойфрендом. Партнёр постоянно оскорблял её и старался во всём контролировать:, – призналась актриса.Она добавила, что токсичное поведение экс-бойфренда сделало её более молчаливой и часто провоцировало чувство паники и беспокойства:, – сказала Лили. Эти отношения серьёзно отразились на состоянии актрисы: она столкнулась с расстройствами пищевого поведения, а также была вынуждена обратиться за помощью к психотерапевту.Сейчас у актрисы здоровые отношения с мужем Чарли МакДауэллом , однако в них всё ещё присутствуют триггеры:. Актриса состоит в браке с Чарли с 2021 года. Их отношения начались в 2019, и брак для обоих стал первым.