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Последний спектакль с Лией Ахеджаковой сняли с репертуара

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10 февраля 2023
В театре «Современник» отменили последний спектакль с участием Лии Ахеджаковой «Игра в джин». У актрисы больше не осталось ролей. Об этом народная артистка России сообщила РИА «Новости».

Последний спектакль с Лией Ахеджаковой сняли с репертуара

По словам Ахеджаковой, причина отмены спектакля – распоряжение Департамента культуры. О дальнейших планах актриса говорить не готова, поскольку, по её словам, их пока нет: «Меня предупредил директор, что меня больше в репертуаре не будет по требованию разгневанных каких‑то людей, которые пишут ему письма, и Департамент культуры подтвердил, чтобы меня убрали из репертуара театра. Сижу и плачу. Я всё понимаю, знаю, кто это пишет, кто это организовывает, но сделать ничего нельзя», — сообщила она изданию «Подъём».

Последний спектакль с Лией Ахеджаковой сняли с репертуара

Актриса добавила, что попросила члена Совета по правам человека при президенте Еву Меркачеву спросить у Департамента культуры, чья это идея: «Кто автор этой идеи убрать меня на почти 50-м году служения «Современнику», убрать со сцены этого замечательного театра, которого я недостойна?» — спрашивает она. Ахеджакова выступала в «Современнике» с 1977 года. Последний год актриса неоднократно критиковала действия властей и призывала людей не молчать о своей позиции.
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Последний спектакль с Лией Ахеджаковой сняли с репертуара фотографии
Последний спектакль с Лией Ахеджаковой сняли с репертуара фотографии
Последний спектакль с Лией Ахеджаковой сняли с репертуара фотографии
Последний спектакль с Лией Ахеджаковой сняли с репертуара фотографии
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