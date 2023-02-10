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Пэрис Хилтон станет ведущей реалити-шоу, действие которого развернётся в метавселенной

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10 февраля 2023

Пэрис Хилтон станет ведущей реалити-шоу «Parisland» («Пэрисленд»), действие которого развернётся в метавселенной. Как сообщает Deadline, проект представляет собой шоу знакомств в новом формате.

Пэрис Хилтон станет ведущей реалити-шоу, действие которого развернётся в метавселенной

«Пэрисленд» рекламируется как «романтическое приключение, действие которого разворачивается на тропическом острове». Шоу стартует 13 февраля, в канун Дня всех влюблённых, и продлится в течение месяца. За это время каждый участник встретится с пятью потенциальными романтическими партнёрами. После серии испытаний героям предстоит выбрать победителя. С ним в рамках шоу участники сыграют виртуальную свадьбу — диджеем для торжества выступит сама Хилтон.

Пэрис Хилтон станет ведущей реалити-шоу, действие которого развернётся в метавселенной

«Я не могу придумать лучшего способа скрасить зимние месяцы, чем романтическое путешествие на тропический остров Пэрис Хилтон в метавселенной в День святого Валентина. «Parisland» предлагает отдых на солнечных пляжах, беззаботную романтику и неподдельные эмоции в ходе покорения своего романтического партнёра», — рассказал соучредитель The Sandbox Себастьен Борже, компания которого выступила разработчиком шоу.
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Пэрис Хилтон станет ведущей реалити-шоу, действие которого развернётся в метавселенной фотографии
Пэрис Хилтон станет ведущей реалити-шоу, действие которого развернётся в метавселенной фотографии
Пэрис Хилтон станет ведущей реалити-шоу, действие которого развернётся в метавселенной фотографии
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