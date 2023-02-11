Александр Филиппенко
уехал из России в Литву. Об этом дочь актёра Александра рассказала телеканалу «Дождь» (признан иноагентом). Она отметила, что отъезд отца «связан с его позицией».
В Театре им. Моссовета заявили
, что актёр взял отпуск на лечение. Директор театра Алексей Черепнёв
отметил, что Филиппенко выступал в качестве «приглашённого артиста, поэтому это его выбор, где ему находиться»
. На вопрос, остаются ли открытыми двери театра для Филиппенко, он сказал: «Мне кажется, что да. Это все-таки такой замечательный артист»
. Сам Филиппенко пока не прокомментировал ситуацию.
Александра напомнила, что в мае 2022 года Филиппенко опубликовал фотографию в вышиванке и поделился воспоминаниями о гастролях в Киеве: «Папа решил достать свою вышиванку и вспомнить о прекрасных днях в Киеве, о студии Довженко, и написал какие-то слова любви — в первую очередь друзьям, находящимся там»
, — рассказала дочь актёра.
После 24 февраля организаторы концертов её отца начали получать отказы от площадок. В ноябре Театра им. Моссовета не продлил контракт с Филиппенко. Тем не менее его имя по-прежнему упоминается на сайте театра. Актёр был задействован в четырёх спектаклях текущего репертуара.
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