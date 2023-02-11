Кирилл Серебренников запустил акцию «Письма для Лии» в поддержку Лии Ахеджаковой

Кирилл Серебренников
объявил о запуске акции «Письма для Лии» в поддержку народной артистки России Лии Ахеджаковой
после того, как стало известно, что с репертуара театра «Современник» сняли последний спектакль с участием актрисы
.
«Всё, что произошло в последние два дня с легендой русского театра и кино Лией Ахеджаковой, мы считаем недопустимым, гадким и подлым. Мы предлагаем вам написать письма для Лии Меджидовны, а мы их распечатаем и передадим ей лично»
, – написал
Серебренников.
Он также пообещал отправить письма в «Современник»
, где актриса проработала почти 50 лет, «ведь тамошний начальник жалуется на якобы вал «писем с негативом» от зрителей»
.
Также Лию Ахеджакову поддержала актриса Ксения Раппопорт
: «Изящная маленькая Лия Меджидовна становится громадой на сцене, человеческой громадой, громадой смыслов и свободы. А в какой она потрясающей актёрской форме! Я уверена, что зрителей, которым она необходима, в тысячи раз больше, чем тех, что жаловались. Только они пишут, а мы молчим. Давайте любить вслух — напишем Лие Меджидовне и в театр «Современник» о том, как мы её любим и хотим видеть на сцене»
, — призвала Ксения.
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