Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина

Врачи «Склифосовского» поедут на море 11 февраля
Премьера фильма состоится на телеканале «Россия»
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10 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Дмитрия Суворова «Непослушная» с Александром Петровым и Анастасией Резник в главных ролях. История о том, как студентка экологического факультета, отстаивая свои принципы и защищая старинный парк от застройки, попадает в мир роскоши и тайных сексуальных пристрастий главы строительной компании. Среди гостей премьеры были Стася Милославская, Янина Студилина, Александр Ревва, Дмитрий Дюжев, Виктор Добронравов, Екатерина Кабак, Алика Смехова, Анжелика Каширина, Аристарх Венес, Клим Шипенко, Мария Шумакова и многие другие.
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