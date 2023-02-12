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Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина

12 февраля
2023 год

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12 февраля 2023

10 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера фильма Дмитрия Суворова «Непослушная» с Александром Петровым и Анастасией Резник в главных ролях. История о том, как студентка экологического факультета, отстаивая свои принципы и защищая старинный парк от застройки, попадает в мир роскоши и тайных сексуальных пристрастий главы строительной компании. Среди гостей премьеры были Стася Милославская, Янина Студилина, Александр Ревва, Дмитрий Дюжев, Виктор Добронравов, Екатерина Кабак, Алика Смехова, Анжелика Каширина, Аристарх Венес, Клим Шипенко, Мария Шумакова и многие другие.

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Александр Петров и Анастасия Резник

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Стася Милославская

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Янина Студилина

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Клим Шипенко

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Катя Кабак

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Анна Чурина

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Дмитрий Дюжев

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Виктор Добронравов с супругой

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Аристарх Венес

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Александр Петров и Елизавета Базыкина

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Владислав Ветров

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Светлана Степанковская

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Александр Ревва с супругой

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Марк Богатырёв

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Александр Самойленко

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Анжелика Каширина

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Мария Шумакова

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Алика Смехова

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Александра Власова

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Елена Захарова

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Елена Борщёва

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Рената Пиотровски

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Никита Павленко

Экологичные отношения: Александр Петров, Стася Милославская и Анна Чурина
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

Фильм «Непослушная» в прокате с 14 февраля.
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