Эффектный выход: Рианна ждёт второго ребёнка

34-летней певице и актрисе Рианне
и её возлюбленному, музыканту A$AP Rocky
, очевидно, очень понравилось родительство. Спустя 9 месяцев после рождения первенца Рианна объявила о том, что снова беременна. Последнее время подобные изменения в личной жизни звёзд всё реже сопровождаются суеверным молчанием, наоборот, артистки соревнуются в оригинальности и роскоши анонсов о своей беременности. Кто-то сообщает эту радостную новость посредством музыкальных видео
, кто-то публикует памятную фотосессию
, а остальные откровенничают в соцсетях. Рианна, кажется, обошла всех, объявив о своём деликатном положении на первом за 5 лет живом выступлении - и не где-нибудь, а на Суперкубке.
Артистка появилась на сцене в алом комбинезоне, подчёркивающем её фигуру. Сразу же после этого эффектного выхода представители Рианны официально подтвердили изданию «The Hollywood Reporter»
информацию о том, что поклонникам не показалось - артистка беременна второй раз. Напомним, что и в первый раз Рианна сделала из своей беременности сенсацию, устроив дефиле в Гарлеме.
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