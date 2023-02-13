Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эффектный выход: Рианна ждёт второго ребёнка

13 февраля
2023 год

Лайфстайл >>
13 февраля 2023
34-летней певице и актрисе Рианне и её возлюбленному, музыканту A$AP Rocky , очевидно, очень понравилось родительство. Спустя 9 месяцев после рождения первенца Рианна объявила о том, что снова беременна. Последнее время подобные изменения в личной жизни звёзд всё реже сопровождаются суеверным молчанием, наоборот, артистки соревнуются в оригинальности и роскоши анонсов о своей беременности. Кто-то сообщает эту радостную новость посредством музыкальных видео, кто-то публикует памятную фотосессию, а остальные откровенничают в соцсетях. Рианна, кажется, обошла всех, объявив о своём деликатном положении на первом за 5 лет живом выступлении - и не где-нибудь, а на Суперкубке.

Эффектный выход: Рианна ждёт второго ребёнка

Артистка появилась на сцене в алом комбинезоне, подчёркивающем её фигуру. Сразу же после этого эффектного выхода представители Рианны официально подтвердили изданию «The Hollywood Reporter» информацию о том, что поклонникам не показалось - артистка беременна второй раз. Напомним, что и в первый раз Рианна сделала из своей беременности сенсацию, устроив дефиле в Гарлеме.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
дети
персоны
Рианна

фотографии >>
Эффектный выход: Рианна ждёт второго ребёнка фотографии
Эффектный выход: Рианна ждёт второго ребёнка фотографии
Эффектный выход: Рианна ждёт второго ребёнка фотографии
Эффектный выход: Рианна ждёт второго ребёнка фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Евгений Шокин
13 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Шокин.
Вадим Абдрашитов
12 февраля ушел из жизни режиссер Вадим Абдрашитов.

День рождения >>

Владимир Антоник
Сергей Габриэлян
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лев Перфилов
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Пернилла Аугуст
Ким Новак
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Ричард Тайсон
Келли Ху
все родившиеся 13 февраля >>

Афиша кино >>

После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье: Первое причастие
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Тембот
драма
Россия, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Интервью
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
3 комментария
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен