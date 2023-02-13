«У меня вообще не получалось попасть в этот мир»: Сальма Хайек Пино о комедиях

фото: Кадр из фильма «Супер Майк: Последний танец»
В интервью журналу «GQ» актриса (настаивающая, чтобы её фамилию называли и писали полностью - Хайек Пино) рассказала, как эпизод в культовом фильме Родригеса надолго сделал её заложницей однотипных ролей, закрыв ей путь в комедию. То есть, в комедиях-то Сальма появлялась, но всё в том же амплуа очень сексуальной женщины. Например, в комедии «Догма» про падших ангелов, пытающихся попасть обратно на небеса, Сальме досталась роль стриптизёрши-музы Серендипити.
«Мне долгое время предлагали очень однотипные роли. Всю жизнь я хотела играть в комедиях, но мне не предлагали комедийных ролей. У меня вообще не получалось попасть в этот мир, пока я не встретила Адама Сэндлера, который позвал меня сниматься в «Одноклассниках», но это случилось, когда мне было уже за сорок! Мне говорили: «Ты сексуальная, какое у тебя может быть чувство юмора?» То есть в 90-х тебе нельзя было иметь ни мозгов, ни чувства юмора.
Конечно, мне было грустно тогда из-за этого, но посмотрите на меня сейчас: снимаюсь в кино разных жанров и в том возрасте, в котором по всевозможным предсказаниям я уже лет 20 как должна была выйти в тираж. Так что нет ни сожалений, ни злости. Я просто смеюсь».
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