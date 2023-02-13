Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Орда»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Я видела, как побеждает характер»: Валерия Астапова об участниках шоу «Суперниндзя»

13 февраля
2023 год

Лайфстайл >>
13 февраля 2023

В понедельник 13 февраля в 20:00 на СТС стартует новое экстремальное шоу «Суперниндзя», съёмки которого проходили в Минеральных Водах. Из 2000 желающих отборочный тур прошли 175 человек, среди которых сыровар, дрессировщик, фитнес-тренер звезд, хоккеист, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты, машинист поезда, артист балета, парапланерист и представители других интересных профессий и призваний. В полуфинале участвуют уже 70 атлетов, число которых вдвое сокращается в финале, а до суперфинала доходят только два участника. Участники шоу должны быть ловкими, сильными и выносливыми - ведь им придётся пройти уникальную трассу, состоящую из двух стометровых полос препятствий. Ведущими шоу стали видеоблогер Дмитрий Масленников, игрок регби-клуба ЦСКА и сборной России по регби Василий Артемьев и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова. В интервью изданию woman.ru актриса поделилась впечатлениями об участниках шоу.

«Я видела, как побеждает характер»: Валерия Астапова об участниках шоу «Суперниндзя»

Съёмки проходили в суровых условиях: плохая погода и многочасовые переработки. Но глядя на то, как преодолевают препятствия в этих же условиях участники шоу, Валерия забывала о своём дискомфорте.

«Сквозь дождь, пургу, слякоть и самые суровые условия они проходили невероятные испытания. А рядом стояли их родные и плакали в мое плечо. Столько трясущихся рук никогда не держала!»

«Я абсолютно убеждена, что энергия всегда внутри нас, стоит её искать только внутри, а не снаружи. Поэтому, когда шел уже четырнадцатый час съемки, мы близились к утру, а впереди ещё было очень много участников, я просто понимала, что мы снимаем самое масштабное шоу страны. Например, сейчас появится парень из детдома, который побежит к своей мечте, и это не может не вдохновлять. Поэтому меня вдохновляло всё, что происходило там. И, конечно же, я заряжалась залом».

«Я видела, как побеждает характер»: Валерия Астапова об участниках шоу «Суперниндзя»

«Этот проект про силу воли, поэтому иногда, наблюдая за участниками с их тяжелыми и драматическими историями, я еще долго не могла отпустить мысли о них. Я думала: вот этот парень победил наркозависимость, сейчас он не в такой физической форме, как другие спортсмены проекта. Но он нам всем показал, что нет ничего невозможного. Я видела, как побеждает характер. И, конечно, всё это меня очень впечатлило и вдохновило на написание новой песни.
Но, вообще, каждый участник был особенным. Более того, если встречу на улице кого-то из них, то узнаю. До сих пор со многими из них переписываемся в социальных сетях. Потому что там, у подножия горы, невозможно было не проникнуться и остаться равнодушной».
версия для печати

Самое интересное

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
3 комментария

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
СТСтелешоу
персоны
Валерия Астапова
фильмы
Классная Катя

фотографии >>
«Я видела, как побеждает характер»: Валерия Астапова об участниках шоу «Суперниндзя» фотографии
«Я видела, как побеждает характер»: Валерия Астапова об участниках шоу «Суперниндзя» фотографии
«Я видела, как побеждает характер»: Валерия Астапова об участниках шоу «Суперниндзя» фотографии
«Я видела, как побеждает характер»: Валерия Астапова об участниках шоу «Суперниндзя» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Орда»

Скорбим

Евгений Шокин
13 февраля ушёл из жизни актёр Евгений Шокин.
Вадим Абдрашитов
12 февраля ушел из жизни режиссер Вадим Абдрашитов.

День рождения >>

Владимир Антоник
Сергей Габриэлян
Максим Леонидов
Виктор Логинов
Михаил Мамаев
Лев Перфилов
Лидия Смирнова
Олеся Фаттахова
Алиса Хазанова
Пернилла Аугуст
Ким Новак
Оливер Рид
Джордж Сигал
Мина Сувари
Ричард Тайсон
Келли Ху
все родившиеся 13 февраля >>

Афиша кино >>

После Янга
драма, научная фантастика
США, 2021
Заклятье: Первое причастие
мистика, фильм ужасов
Испания, 2022
Снежная королева. Разморозка
детский фильм, приключения, сказка
Россия, 2022
Винни-Пух: Кровь и мёд
фильм ужасов
Великобритания, 2023
Любовь не купишь за деньги
мелодрама
США, 2020
Праведник
военный фильм, драма, исторический фильм
Россия, 2023
Снег, сестра и росомаха
мелодрама
Россия, 2023
Тембот
драма
Россия, 2022
Эта любовь
романтическая комедия
Россия, 2023
Моя пиратская свадьба
боевик, комедия, мелодрама
США, 2023
Любовные штучки
комедия, мелодрама
Германия, 2022
Непослушная
мелодрама, эротика
Россия, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Интервью
Мариэтта Цигаль-Полищук: «Героиня, которую мы создали, очень верила в себя, я такой верой совсем не обладаю»
Исполнительница главной роли в сериале «Раневская» – о своей Фаине, слабоумии и отваге, которые помогают решиться на разные проекты, и честности, которой не хватает российскому кино
3 комментария