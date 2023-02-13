«Я видела, как побеждает характер»: Валерия Астапова об участниках шоу «Суперниндзя»

В понедельник 13 февраля в 20:00 на СТС стартует новое экстремальное шоу «Суперниндзя», съёмки которого проходили в Минеральных Водах. Из 2000 желающих отборочный тур прошли 175 человек, среди которых сыровар, дрессировщик, фитнес-тренер звезд, хоккеист, диджей, спасатель, бурильщик нефтяных скважин, участница конкурсов красоты, машинист поезда, артист балета, парапланерист и представители других интересных профессий и призваний. В полуфинале участвуют уже 70 атлетов, число которых вдвое сокращается в финале, а до суперфинала доходят только два участника. Участники шоу должны быть ловкими, сильными и выносливыми - ведь им придётся пройти уникальную трассу, состоящую из двух стометровых полос препятствий. Ведущими шоу стали видеоблогер Дмитрий Масленников
, игрок регби-клуба ЦСКА и сборной России по регби Василий Артемьев
и звезда сериала «Классная Катя» Валерия Астапова
. В интервью изданию woman.ru
актриса поделилась впечатлениями об участниках шоу.
Съёмки проходили в суровых условиях: плохая погода и многочасовые переработки. Но глядя на то, как преодолевают препятствия в этих же условиях участники шоу, Валерия забывала о своём дискомфорте.
«Сквозь дождь, пургу, слякоть и самые суровые условия они проходили невероятные испытания. А рядом стояли их родные и плакали в мое плечо. Столько трясущихся рук никогда не держала!»
«Я абсолютно убеждена, что энергия всегда внутри нас, стоит её искать только внутри, а не снаружи. Поэтому, когда шел уже четырнадцатый час съемки, мы близились к утру, а впереди ещё было очень много участников, я просто понимала, что мы снимаем самое масштабное шоу страны. Например, сейчас появится парень из детдома, который побежит к своей мечте, и это не может не вдохновлять. Поэтому меня вдохновляло всё, что происходило там. И, конечно же, я заряжалась залом»
.
«Этот проект про силу воли, поэтому иногда, наблюдая за участниками с их тяжелыми и драматическими историями, я еще долго не могла отпустить мысли о них. Я думала: вот этот парень победил наркозависимость, сейчас он не в такой физической форме, как другие спортсмены проекта. Но он нам всем показал, что нет ничего невозможного. Я видела, как побеждает характер. И, конечно, всё это меня очень впечатлило и вдохновило на написание новой песни.
Но, вообще, каждый участник был особенным. Более того, если встречу на улице кого-то из них, то узнаю. До сих пор со многими из них переписываемся в социальных сетях. Потому что там, у подножия горы, невозможно было не проникнуться и остаться равнодушной»
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