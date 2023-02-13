Михаил Ефремов отозвал просьбу о смягчении наказания

Антонина Паперная переживает предательство Игоря Стама в мелодраме «Холодное блюдо»
Завершились съемки нового сериала телеканала «Dомашний»
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В конце января 2023 года актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Белгородской области, подал ходатайство о замене оставшегося срока на принудительные работы. Однако спустя три недели актёр передумал - об этом 13 февраля информагентству ТАСС сообщила пресс-служба Алексеевского райсуда Белгородской области.
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