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Михаил Ефремов отозвал просьбу о смягчении наказания

13 февраля
2023 год

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13 февраля 2023

В конце января 2023 года актёр Михаил Ефремов, отбывающий наказание в исправительной колонии № 4 УФСИН России по Белгородской области, подал ходатайство о замене оставшегося срока на принудительные работы. Однако спустя три недели актёр передумал - об этом 13 февраля информагентству ТАСС сообщила пресс-служба Алексеевского райсуда Белгородской области.

Михаил Ефремов отозвал просьбу о смягчении наказания

«Поступило ходатайство осужденного Ефремова М. О. о прекращении производства по ходатайству адвоката, ранее поданному в его интересах, о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — принудительными работами», — говорится в сообщении.

По мнению адвоката Александра Добровинского, представлявшего на суде по делу Ефремова интересы потерпевшей стороны, актёр передумал, потому что получил плохую характеристику от руководства колонии. А вот журналистка Евгения Милова предположила, что Ефремов, напротив, надеется на условно-досрочное освобождение. Сам актёр никак не прокомментировал своё решение.
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