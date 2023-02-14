Продай мне, если сможешь: Бен Аффлек, Алисия Сильверстоун и Адам Драйвер

фото: Адам Драйвер рекламе конструктора веб-сайтов Squarespace
Джесси Пинкман и Мистер Уайт воссоединились, чтобы приготовить партию…Нет, не разрушающих мозг веществ, а кукурузных чипсов PopCorners. Со сбытом партии проблем не возникло.
В научно-фантастической рекламе конструктора веб-сайтов Squarespace Адам Драйвер пытается осознать сложную в своей простоте концепцию «Сайт для создания сайтов» и приходит к эвристическим выводам.
В рекламе маркетплейса Rakuten Алисия Сильверстоун возвращается к роли милой поверхностной модницы Шер Хоровиц из фильма «Бестолковые», чтобы убедить малоимущих одноклассников закупать шмотки с умом и получать 10 процентов кэшбэка.
Бесспорный хит этого года - полуигровая реклама пончиков Dunkin' Donuts, для которой Бен Аффлек надел форму работника кофейни и отправился принимать заказы у клиентов-автомобилистов. Реакция покупателей и камео Дженнифер Лопес - бесценны.
В совместной рекламе автомобильной кампании General Motors и онлайн-кинотеатра Netflix Уилл Феррелл предлагает создателям оригинальных сериалов онлайн-платформы идти в ногу со временем и увеличить присутствие электромобилей в кадре. Если тебе суждено сгинуть в толпе зомби, то лучше уж сидеть при этом за рулем новенького электромобиля GM.
В рекламе Pepsi комедийный актёр Стив Мартин наглядно показывает, как мастерски актёр способен убедить зрителей в истинности изображаемых эмоций, будь то фрустрация или радость. А под конец этой лекции изображает наслаждение от глотка Pepsi.
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