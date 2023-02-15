Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс

За месяц до церемонии вручения премии Оскар, которая состоится 13 марта 2023 года, в Беверли-Хиллз состоялся традиционный ежегодный ланч номинантов. На ланче собрались все претенденты на премию: Том Круз
, Кейт Бланшетт
, Мишель Уильямс
, Джейми Ли Кёртис
, Колин Фаррелл
, Брендан Фрейзер
, Остин Батлер
, Стивен Спилберг
, Мишель Йео
и другие голливудские звезды. К слову, актрисы Андреа Райзборо
, имя которой попало в список номинанток в категории Лучшая женская роль в результате массированной кампании
в соцсетях, на ланче не было.
фото: Кейт Бланшетт
фото: Брендан Фрейзер
фото: Колин Фаррелл
фото: Джейми Ли Кёртис
фото: Мишель Уильямс
фото: Мишель Йео
фото: Стивен Спилберг и Ке Хью Кван
фото: Том Круз и Джейми Ли Кёртис фото: Колин Фаррелл, Керри Кондон, Мартин МакДонах и Брендан Глисон
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