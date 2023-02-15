Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс

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Новости кино «Блондинка и брюнетка» с Лилией Кондровой откроет линейку «Сказочных мелодрам» «Dомашний» представит пять премьер с 27 февраля по 3 марта

Новости кино Не стало режиссера Вадима Абдрашитова Постановщику «Охоты на лис» и «Плюмбума» было 78 лет

Обзор сериалов «Шаляпин»: Мятежный гений Александр Горбатов в роли знаменитого певца