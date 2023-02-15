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Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс

15 февраля
2023 год

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15 февраля 2023
За месяц до церемонии вручения премии Оскар, которая состоится 13 марта 2023 года, в Беверли-Хиллз состоялся традиционный ежегодный ланч номинантов. На ланче собрались все претенденты на премию: Том Круз, Кейт Бланшетт, Мишель Уильямс, Джейми Ли Кёртис, Колин Фаррелл, Брендан Фрейзер, Остин Батлер, Стивен Спилберг, Мишель Йео и другие голливудские звезды. К слову, актрисы Андреа Райзборо, имя которой попало в список номинанток в категории Лучшая женская роль в результате массированной кампании в соцсетях, на ланче не было.

Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
фото: Кейт Бланшетт

Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
фото: Брендан Фрейзер

Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
фото: Колин Фаррелл

Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
фото: Джейми Ли Кёртис

Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
фото: Мишель Уильямс

Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
фото: Мишель Йео

Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
фото: Стивен Спилберг и Ке Хью Кван

Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
фото: Том Круз и Джейми Ли Кёртис

Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс
фото: Колин Фаррелл, Керри Кондон, Мартин МакДонах и Брендан Глисон
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Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс фотографии
Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс фотографии
Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс фотографии
Фавориты: Том Круз, Кейт Бланшетт и Мишель Уильямс фотографии
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