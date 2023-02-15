Бен Аффлек и Дженнифер Лопес сделали парные татуировки

Триллер «Хищники» стал триумфатором испанской премии «Гойя»
Лента получила девять статуэток, включая за лучший фильм, режиссуру и роль Дени Меноше
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В День Святого Валентина Бен Аффлек и Дженнифер Лопес ощутили особенно сильный прилив чувств друг к другу и закрепили свой союз парными татуировками с инициалами друг друга. Дженнифер не побоялась использовать символ «бесконечность», а вот Бен не стал заходить так далеко и ограничился двумя стрелами. Отчёт с полными умиления совместными снимками был немедленно выложен в запрещенную соцсеть.
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