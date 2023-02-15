«Мне надо очень много выпить, чтобы потанцевать в клубе»: Сергей Полунин о комплексах

Артист балета Сергей Полунин
признался в интервью Татарке
, что комплексы с детства мешают ему танцевать вне сцены. Несмотря на то, что большую часть жизни Сергей посвятил занятиям танцу, он так и не смог расстаться с дворовыми представлениями о том, что можно или нельзя делать мужчине.
«Я к сожалению, закомплексован очень, я не могу танцевать на улице. Даже в клубе - мне надо очень много выпить, чтобы потанцевать. Есть такой актёр Мэттью Макконахи, мы с ним встретились в Гугл Кэмпе на последней вечеринке, где все танцуют. А до этого они посмотрели мой танец, я там выступал. И вот он ко мне подходит и говорит: «А что для тебя танец?» Я такой: «Свобода». Потом он меня увидел на этой вечеринке, где он танцевал в бандане со своей женой. Подходит и говорит: «Пошли танцевать». А я стою, пью. Не могу танцевать. Там все танцуют, я я как вкопанный. «Мужики не танцуют» - у меня это в голове сидит и всё»
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«Ну я вырос в Херсоне. Там все должны были быть одеты в определённой цветовой гамме. Волосы длинные нельзя иметь. Нельзя было стоять нагнувшись, я не знал почему. Но тебе сразу отвесят пендаля. Могут побить просто потому, что у тебя шапка какого-то не такого цвета. Или усы, или волосы. Жёсткая среда. Поэтому танцевать - это не моё. К балету я всегда относился как к профессии - это моя профессия, я танцую. Но мужики не танцуют. Но я нашёл свой остров, где могу быть свободным - это сцена»
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