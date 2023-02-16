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Сабина Ахмедова исполнила кавер на песню «Ты не верь слезам»

16 февраля
2023 год

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16 февраля 2023
Каждый новый сезон «Содержанок» кавер в исполнении Сабины Ахмедовой становится хитом, строчки которого невозможно выкинуть из головы. В преддверии премьеры четвёртого сезона сериала у актрисы вышел клип на песню «Ты не верь слезам».

Сабина Ахмедова исполнила кавер на песню «Ты не верь слезам»
фото: Кадр из клипа

Предыдущие композиции в исполнении Сабины («Позови меня с собой» и «Как на войне») набрали более 30 миллионов просмотров только на YouTube. А на музыкальных стримингах — более 10 миллионов прослушиваний. В клип на песню «Ты не верь слезам» вошли эксклюзивные кадры из нового сезона «Содержанок».



События четвёртого сезона разворачиваются спустя три года после окончания третьего. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения (Дженгиз Джошкун). Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съёмкам нового фильма. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

Премьера нового сезона «Содержанок» состоится на START уже сегодня, 16 февраля.
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фильмы
Содержанки. Новый сезон

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Сабина Ахмедова исполнила кавер на песню «Ты не верь слезам» фотографии
Сабина Ахмедова исполнила кавер на песню «Ты не верь слезам» фотографии
Сабина Ахмедова исполнила кавер на песню «Ты не верь слезам» фотографии
Сабина Ахмедова исполнила кавер на песню «Ты не верь слезам» фотографии
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