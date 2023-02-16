Блейк Лайвли
и Райан Рейнольдс
стали родителями в четвёртый раз. Пол ребёнка пара пока держит в тайне. Об этом сообщает издание PageSix
.
На днях актриса поделилась фотографией, на которой она запечатлена в чёрной обтягивающей майке. Очертания её тела вернулись в исходную до беременности форму, и многие подписчики решили, что таким образом Блейк подтвердила слухи о том, что уже родила. На фотографии актриса позирует вместе с мужем Райаном и его матерью.
35-летняя Блейк и 45-летний Райан воспитывают троих дочерей: семилетнюю Джеймс, шестилетнюю Инес и трёхлетнюю Бетти. О четвёртой беременности актрисы стало известно в сентябре прошлого года, когда Блейк появилась на юбилейном саммите журнала Forbes в золотом облегающем мини-платье
, подчёркивающем форму её живота.
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