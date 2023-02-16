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«Там везде нищета, там невозможно жить»: Барбара Брыльска о текущей ситуации в стране

16 февраля
2023 год

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16 февраля 2023
Польская актриса Барбара Брыльска, проживающая в загородном доме под Варшавой, высказалась о ситуации в России.

«Там везде нищета, там невозможно жить»: Барбара Брыльска о текущей ситуации в стране

81-летняя актриса отметила, что россияне вынуждены жить в нищете из-за политических элит: «Простые люди в России страдают от людей, которые не могут поделить власть, которая дрожит за свои деньги. Русские должны понять, что жить в этом говне, в котором они живут, нельзя», – высказалась актриса.

Она добавила, что пригодными для жизни в России можно считать только Москву и Петербург: «Остальной народ посмотрите, как живёт... Омск, Новосибирск... Мы прилетаем туда, и мне страшно выходить из самолёта. Там везде нищета, там невозможно жить».

«Там везде нищета, там невозможно жить»: Барбара Брыльска о текущей ситуации в стране

Актриса также высказалась в поддержку Лии Ахеджаковой после того, как стало известно об отмене руководством театра «Современник» последнего спектакля с её участием: «Лия, так держать! Родина, такая Родина, её недостойна. Конечно, ей нужно уезжать. Они не дадут ей жизни, эти коммунисты, проклятые Богом люди. Ей нужно уезжать и бороться, как мы», – заявила Брыльска. На её слова отреагировала депутат Ольга Занко, предложив с помощью нейросетей стереть лицо Барбары из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром»: «Наша страна подарила ей славу и почёт, но мы также легко можем и стереть эту актрису из «Иронии судьбы».

Однако вдова кинорежиссёра Эльдара Рязанова Эмма Абайдуллина не оценила предложение депутата: «Бредовая идея. Не думаю [что это возможно]. Нет других забот [у депутата]?», – прокомментировала Абайдуллина.
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«Там везде нищета, там невозможно жить»: Барбара Брыльска о текущей ситуации в стране фотографии
«Там везде нищета, там невозможно жить»: Барбара Брыльска о текущей ситуации в стране фотографии
«Там везде нищета, там невозможно жить»: Барбара Брыльска о текущей ситуации в стране фотографии
«Там везде нищета, там невозможно жить»: Барбара Брыльска о текущей ситуации в стране фотографии
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