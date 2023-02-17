У Брюса Уиллиса диагностировали деменцию

У 67-летнего Брюса Уиллиса диагностировали лобно-височную деменцию (ЛВД). Об этом сообщили члены его семьи: супруга Эмма Хеминг, бывшая жена Деми Мур и дочери. Заявление было опубликовано на сайте проекта, помогающего людям с ЛВД.
«С тех пор, как весной 2022 года у Брюса диагностировали афазию, его состояние прогрессировало. Теперь у него более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы с речью – лишь один из симптомов болезни. Услышать такой диагноз – ужасно горько. Но мы чувствуем некоторое облегчение, узнав точную информацию о состоянии Брюса», – заявили родственники актёра.
фото: Брюс Уиллис с семьёй
По словам семьи Брюса, его состояние постепенно ухудшается, а эффективных методов лечения на данный момент не существует. С таким диагнозом люди живут около 5-7 лет, но родные актёра не теряют надежды на лучшее. Они также отметили, что ЛВД мало изучена и может быть более распространённой, чем об этом известно.
«Мы надеемся на то, что в ближайшие годы положение может измениться. Состояние Брюса меняется, и мы надеемся, что внимание СМИ будет сфокусировано на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует большее количество исследований. Брюс всегда верил в то, что нужно использовать свой голос, чтобы помогать другим, повышать осведомлённость о важных проблемах как публично, так и в частном порядке. Мы знаем, что, если бы он мог, он бы привлекал внимание общества и поддерживал связь с теми, кто борется с этой ужасной болезнью», — говорится в сообщении близких Уиллиса.
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