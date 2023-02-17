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Юлия Пересильд высказалась в поддержку Никиты Гриншпуна, осуждённого за взятку

17 февраля
2023 год

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17 февраля 2023

Юлия Пересильд высказалась в поддержку театрального режиссёра Никиты Гриншпуна, осужденного за получение взятки. Его приговорили к 5,5 годам колонии строгого режима, а также к выплате штрафа в размере 8,5 млн рублей. Помимо этого, суд постановил конфисковать в доход государства сумму взятки 4,2 млн рублей и взыскать 1,5 млн рублей для возмещения материального ущерба «Пятому театру».

Юлия Пересильд высказалась в поддержку Никиты Гриншпуна, осуждённого за взятку
фото: Никита Гриншпун и Юлия Пересильд

По данным обвинения, с ноября 2016 года по март 2020-го Гриншпун фиктивно трудоустроил в театр режиссёра-постановщика, за которого работал сам, и получил от него 4,2 млн рублей за «неувольнение и неприменение мер дисциплинарного характера». Следствие расценило полученную сумму как взятку. Также Гриншпуна обвинили в том, что он заключил с несколькими предпринимателями договоры на сумму свыше 1,5 млн рублей о поставке света для спектаклей, которые суд также признал фиктивными.

«Чудовищный день. С 7 утра по Москве я рыдаю с перерывами на репетиции. Сегодня Омский суд огласил приговор в виде 5 лет и 6 месяцев колонии строгого режима моему другу, однокурснику, гениальному театральному режиссёру Никите Гриншпуну. Страшная история – почти «Моцарт и Сальери» сегодняшнего дня. История про то, как ближайший друг (некий режиссёр Шибаев) из зависти сделал гнусный поклёп, обвинив Никиту во взятках и прочих преступлениях», – написала Пересильд в социальных сетях.

Юлия Пересильд высказалась в поддержку Никиты Гриншпуна, осуждённого за взятку
фото: Никита Гриншпун

Актриса добавила, что надеялась на справедливое решение суда: «Почти 4 года я молчала об этом, просили молчать и не раздувать скандал. Я верила и надеялась, что справедливость восторжествует. Сегодня моя вера покачнулась. Впереди аппеляция. И я снова верю. Я знаю , что найдутся честные и справедливые люди. Обязательно. Люди , которые смогут не дать совершиться такой беде. А пока просто слёзы рекой. И вой от бессилия и отчаяния! Никита, я с тобой!» Дело против Никиты Гриншпуна было возбуждено в июне 2020 года, всё это время режиссёр находился под подпиской о невыезде.

В Телеграм-каналах дело Гриншпуна сравнили с делом «Седьмой студии» и обвинениями, выдвинутыми против Кирилла Серебренникова: «Очень грустная новость про Никиту Гриншпуна. И глобально – несправедливая. Пожалуй, самый талантливый режиссёр поколения, вот уж готовый и заслуженный худрук Ленкома, или ещё какого-нибудь именитого театра. Но вот что бывает, когда в заступниках нет тусовки, какого-нибудь олигарха, способного оплатить хотя бы внятных адавокатов», – написали в «Закулиске».

С 2009 по 2011 год Никита Гриншпун работал художественным руководителем Сахалинского Международного театрального центра им. А. П. Чехова. Ставил спектакли в Театре Наций, Одесском академическом театре имени В. Василько, Пермском академическом Театре-Театре, Калининградском драматическом театре и на других театральных площадках России и зарубежья. С 2014 года работал художественным руководителем омского «Пятого театра».
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обсуждение >>
№ 1
nord   17.02.2023 - 18:28
Суд сделал всё правильно. Взяточник должен сидеть. Ещё мало ему дали. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Юлия Пересильд высказалась в поддержку Никиты Гриншпуна, осуждённого за взятку фотографии
Юлия Пересильд высказалась в поддержку Никиты Гриншпуна, осуждённого за взятку фотографии
Юлия Пересильд высказалась в поддержку Никиты Гриншпуна, осуждённого за взятку фотографии
Юлия Пересильд высказалась в поддержку Никиты Гриншпуна, осуждённого за взятку фотографии
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