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Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова

17 февраля
2023 год

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17 февраля 2023
15 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась премьера фильма Николая Рыбникова «Чекаго» об опасном решении стать посредником в незаконной торговле наркотиками. Среди гостей были актёры картины Иван Кокорин, Галина Безрук, Аскар Нигамедзянов и Семён Алёшин, а также Кузьма Сапрыкин, Маруся Климова, Анна Калашникова, Павел Баршак и другие.

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Галина Безрук

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Аскар Нигамедзянов

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Иван Кокорин

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Семён Алёшин

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Кузьма Сапрыкин

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Маруся Климова

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Анна Калашникова

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Павел Баршак

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Екатерина Старжинская

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Зоя Зиновьева

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова
фото: Николай Рыбников

Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова

Фильм «Чекаго» в прокате с 23 февраля.
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Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова фотографии
Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова фотографии
Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова фотографии
Кайф с доставкой: Кузьма Сапрыкин, Иван Кокорин и Маруся Климова фотографии
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