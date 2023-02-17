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Пэрис Хилтон рассказала, что считала себя асексуальной до встречи с Картером Реумом

17 февраля
2023 год

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17 февраля 2023

Пэрис Хилтон стала героиней нового выпуска журнала Harper’s Bazaar и рассказала в интервью о материнстве и отношениях с мужем Картером Реумом. Пэрис призналась, что считала себя асексуальной до встречи с Реумом, несмотря на свою репутацию секс-символа Голливуда.

Пэрис Хилтон рассказала, что считала себя асексуальной до встречи с Картером Реумом

«Я была известна как секс-символ, но всё связанное с сексом приводило меня в ужас. Я называла себя «целующейся бандиткой», потому что мне нравилось только целоваться. Многие мои отношения не сложились из-за этого», – призналась Хилтон. Только встретив Картера, своего будущего мужа, Пэрис наконец почувствовала «искру»: «Он не знаменит. Умён. Из хорошей семьи. Он хороший человек. Он полная противоположность тому, к чему я привыкла, когда искала парней».

В прошлом году они с Картером сыграли свадьбу после трёх лет отношений: «Я чувствую, что после всего того ада, через который я прошла, я наконец-то получила то, что заслуживаю. Есть кто-то, кому я могу доверять и с кем могу строить настоящую жизнь».

Пэрис Хилтон рассказала, что считала себя асексуальной до встречи с Картером Реумом

В конце января стало известно, что Пэрис и Картер впервые стали родителями. Мальчика родила суррогатная мать. В интервью Хилтон призналась, что никто из её семьи не знал о том, что скоро у неё появится ребёнок: «Вся моя жизнь была публичной. Я никогда не делала ничего только для себя. Поэтому мы с Картером решили, что хотим, чтобы это событие было только для нас. Я хочу защищать его и быть с ним каждую секунду. У меня сработал материнский инстинкт, которого никогда не было. Я чувствую себя такой завершённой».

Теперь, когда к длинному списку достижений Пэрис добавилось материнство, у неё появилась новая цель – родить девочку: «Меня больше интересуют дети, чем миллиарды», – шутит она.
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Самое интересное

обсуждение >>
№ 1
babydylnova   17.02.2023 - 22:56
Ну добившись миллиардов хочется чего-то нового, в ее случае - детей. А так, отлично, что она встретила свою половинку, с которой может чувствовать себя настоящей. Это дорогого стоит. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Пэрис Хилтон рассказала, что считала себя асексуальной до встречи с Картером Реумом фотографии
Пэрис Хилтон рассказала, что считала себя асексуальной до встречи с Картером Реумом фотографии
Пэрис Хилтон рассказала, что считала себя асексуальной до встречи с Картером Реумом фотографии
Пэрис Хилтон рассказала, что считала себя асексуальной до встречи с Картером Реумом фотографии
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