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Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов

17 февраля
2023 год

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17 февраля 2023
В Yauza Place прошёл светский бранч по случаю премьеры нового сезона «Содержанок». Среди гостей закрытого мероприятия были актёры сериала Дарья Мороз в компании Петра Дранги, Владимир Мишуков, Александра Ребенок, Марина Зудина, Сабина Ахмедова, Никита Ефремов и Александра Ревенко, а также Регина Тодоренко, Лиза Шакира, Кузьма Сапрыкин, Анна Банщикова, Лиза Ищенко и другие.

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Пётр Дранга и Дарья Мороз

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Владимир Мишуков

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Александра Ребенок

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Марина Зудина

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Сабина Ахмедова

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Никита Ефремов

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Александра Ревенко и Михаил Конев

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Сергей Горошко

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Регина Тодоренко

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Лиза Шакира

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Анастасия Крылова и Кузьма Сапрыкин

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Анна Банщикова

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Елизавета Ищенко

Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов
фото: Анна Котова-Дерябина
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обсуждение >>
№ 2
Виталий Пекарев   18.02.2023 - 00:23
Первые фотографии замечательные, но последние как-будто снимали на дешёвых Ксяоми. С чем это связано? Это же пресс показ. В целом актёры красивые и интересные. читать далее>>
№ 1
babydylnova   17.02.2023 - 23:48
Удивлена таким некрасивым нарядам, как будто надели то, что выпало из шкафа. У одной актрисы заметила босоножки, даже удивилась, как она там не замерзла в них) читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов фотографии
Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов фотографии
Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов фотографии
Серпентарий: Дарья Мороз, Марина Зудина и Никита Ефремов фотографии
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