Махач Мухайдинов арестован по делу о педофилии

По версии следствия, он домогался до школьниц во время уроков музыки, которые проводил в частной школе. Мухайдинов признал вину на допросе. Адвокат уточнил, что Махач признал только факт прикосновения к девочкам: он касался их через одежду и делал массаж «без умысла удовлетворить свои сексуальные потребности».
«Возможно, он вышел за грань, трогал, но делал это не насильно и без умысла удовлетворить свои сексуальные потребности. А то сейчас все СМИ стремятся «растрезвонить», что «актёр из «Папиных дочек» оказался педофилом», — отметил он.
Адвокат добавил: «Актёр раскаялся, подписал явку с повинной и согласился сотрудничать со следствием». Медицинское освидетельствование показало, что признаков физического давления со стороны оперативников при написании признания не обнаружено, но адвокат уверен, что Мухайдинова «обработали» психологически. При этом, по словам адвоката, жена артиста поддерживает супруга и верит в то, что он просто заигрался. Она предположила, что и дети могли повести себя странно и дурачились, а Мухайдинов пошел у них на поводу.
Как сообщает Shot, в полицию подала директор частной школы, к 9-летней дочке которой он якобы приставал на одном из уроков музыки. Также сообщается, что у Махача изъяли семь носителей информации, на которых он хранил непристойный контент.
обсуждение >>