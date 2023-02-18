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Махач Мухайдинов арестован по делу о педофилии

18 февраля
2023 год

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18 февраля 2023

В подмосковном Раменском суд арестовал 53-летнего местного жителя по обвинению в сексуальном домогательстве в отношении трёх девочек, не достигших 12-летия. Как уточняет «Фонтанка», речь идёт о Махаче Мухайдинове – бывшем бас-гитаристе группы «Земляне», который снимался в эпизодических ролях в «Папиных дочках» и «Моей прекрасной няне».

Махач Мухайдинов арестован по делу о педофилии
фото: Махач Мухайдинов слева в роли врача

По версии следствия, он домогался до школьниц во время уроков музыки, которые проводил в частной школе. Мухайдинов признал вину на допросе. Адвокат уточнил, что Махач признал только факт прикосновения к девочкам: он касался их через одежду и делал массаж «без умысла удовлетворить свои сексуальные потребности».

«Возможно, он вышел за грань, трогал, но делал это не насильно и без умысла удовлетворить свои сексуальные потребности. А то сейчас все СМИ стремятся «растрезвонить», что «актёр из «Папиных дочек» оказался педофилом», — отметил он.

Адвокат добавил: «Актёр раскаялся, подписал явку с повинной и согласился сотрудничать со следствием». Медицинское освидетельствование показало, что признаков физического давления со стороны оперативников при написании признания не обнаружено, но адвокат уверен, что Мухайдинова «обработали» психологически. При этом, по словам адвоката, жена артиста поддерживает супруга и верит в то, что он просто заигрался. Она предположила, что и дети могли повести себя странно и дурачились, а Мухайдинов пошел у них на поводу.

Как сообщает Shot, в полицию подала директор частной школы, к 9-летней дочке которой он якобы приставал на одном из уроков музыки. Также сообщается, что у Махача изъяли семь носителей информации, на которых он хранил непристойный контент.
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Махач Мухайдинов арестован по делу о педофилии фотографии
Махач Мухайдинов арестован по делу о педофилии фотографии
Махач Мухайдинов арестован по делу о педофилии фотографии
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