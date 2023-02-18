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«Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках»: Дмитрий Нагиев публично отказался вести премию «Муз-ТВ»

18 февраля
2023 год

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18 февраля 2023

Дмитрий Нагиев опубликовал в социальных сетях видео, в котором объявил о своём отказе вести церемонию награждения премии «Муз-ТВ» в этом году.

«Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках»: Дмитрий Нагиев публично отказался вести премию «Муз-ТВ»

«Я благодарю концерн МУЗ-ТВ за предложение провести в этом году церемонию награждения. Спасибо большое за доверие, видимо, в этот раз — нет. Но придёт время, и мы обязательно поработаем и наградим действительно лучших музыкантов. А пока, как говорил мой дед: «Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках», – сказал актёр.

Многие предположили, что таким образом Нагиев высказался против сложившейся ситуации в стране: дело в том, что 22 февраля на стадионе «Лужники» планируется проведение патриотического концерта, на котором может выступить президент Владимир Путин. Кроме того, кепка Нагиева с надписью «Crisis actor» и изображением закованных в наручники рук может отсылать к сложностям, с которыми сейчас сталкиваются артисты. Сам Дмитрий Нагиев после 24 февраля отказался в числе ведущих, пропавших с федеральных телеканалов.
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«Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках»: Дмитрий Нагиев публично отказался вести премию «Муз-ТВ» фотографии
«Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках»: Дмитрий Нагиев публично отказался вести премию «Муз-ТВ» фотографии
«Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках»: Дмитрий Нагиев публично отказался вести премию «Муз-ТВ» фотографии
«Шиш вам, а не ярмарка мёда в Лужниках»: Дмитрий Нагиев публично отказался вести премию «Муз-ТВ» фотографии
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