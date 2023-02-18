СМИ: Меган Фокс и Колсон Бейкер расстались

На днях Меган Фокс многозначительно удалила из социальных сетей совместные фотографии со своим возлюбленным Колсоном Бейкером, с котором недавно обручилась и планировала сыграть свадьбу, а позже и вовсе удалила свой профиль и сняла помолвочное кольцо. И пока пара не спешила рассказывать, что случилось, журналисты PageSix вышли на связь с источником, близким к окружению Меган и Колсона, и выяснили, что актриса обнаружила в телефоне жениха подозрительную переписку, которая заставила её усомниться в его верности.
По словам инсайдера, Меган и Колсон фактически расстались, но Меган пытается понять, «что ещё можно спасти». Колсон, в свою очередь, намерен мириться. Они даже посетили семейного психолога, однако, по информации Daily Mail, каждый из них вышел расстроенным.
фото: Колсон Бейкер и Софи Ллойд
Поклонники предположили, что Колсон мог изменить Меган со своей гитаристкой Софи Ллойд, но Софи быстро опровергла эти слухи. А Меган под одним из комментариев написала: «Может, это у меня интрижка с Софи», – тем самым намекнув на беспочвенность догадок поклонников.
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