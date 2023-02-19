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Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью

19 февраля
2023 год

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19 февраля 2023
В преддверии 95-й церемонии вручения премии «Оскар» журнал «Vanity Fair» выпустил традиционный ежегодный «голливудский» номер, посвящённый самым многообещающим артистам. Для фотосессии знаменитому фотографу Стивену Кляйну позировали «звёзды сегодняшнего и завтрашнего дня»: Остин Батлер, Флоренс Пью, Ана де Армас, Селена Гомес, Аарон Тейлор-Джонсон, Джулия Гарнер, Реге-Жан Пейдж, Эмма Коррин и другие.

Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью

Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью
фото: Селена Гомес

Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью
фото: Ана де Армас

Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью
фото: Флоренс Пью

Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью
фото: Чон Хо Ён

Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью
фото: Джулия Гарнер
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Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью фотографии
Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью фотографии
Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью фотографии
Герои дня: Селена Гомес, Ана де Армас и Флоренс Пью фотографии
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