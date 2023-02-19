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Блеф-клуб: За что мы любим Дженнифер Кулидж

19 февраля
2023 год

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19 февраля 2023

14 февраля в прокат вышла комедия «Моя пиратская свадьба» с Джошем Дюамелем и Дженнифер Лопес в главных ролях. Свекровь главной героини в фильме сыграла 61-летняя королева эпизода Дженнифер Кулидж.

Блеф-клуб: За что мы любим Дженнифер Кулидж
фото: Дженнифер Кулидж в фильме «Моя пиратская свадьба»

Прославившаяся в роли Мамы Стифлера Кулидж на протяжении десятилетий была классической актрисой второго плана, играя небольшие роли в сериалах и франшизах. Но в разгар пандемии её карьера получила неожиданный импульс: скучающие в самоизоляции земляне проглотили сатирический сериал о курортных буднях богачей с гнильцой «Белый лотос», в котором Кулидж досталась одна из ведущих ролей. Выступая в амплуа странноватых, импозантных и слегка заторможенных женщин, в реальной жизни Кулидж так же прямолинейна, как её героини, но куда более остроумна. До такой степени, что не всегда можно понять - шутит она или говорит серьёзно. Кино-Театр.Ру собрал несколько забавных историй о Дженнифер, рассказанных ею самой, оставив за читателями право самостоятельно решать, что из этого правда, а что вымысел.

Блеф-клуб: За что мы любим Дженнифер Кулидж

Слава, которая свалилась на Кулидж после выхода сериала «Белый лотос», оказалась для актрисы полной неожиданностью. Работая в индустрии более 30 лет, Дженнифер едва ли могла надеяться на то, что ей удастся сойти с карусели маленьких однотипных ролей. И вдруг в 60 лет она попадает в «высшую лигу» - её впервые в жизни номинируют на престижные премии «Эмми» и «Золотой глобус», а вместе с наградами и популярностью растёт количество предлагаемых ролей. На седьмом десятке, вместо того, чтобы выйти в тираж, Дженнифер переживает настоящий ренессанс (поклонники называют это «Дженнессанс»), минуту небывалой славы, на которую она уже давно перестала надеятся. Потому что индустрия годами не знала, что делать с её комедийным даром. В своей благодарственной речи на премии «Золотой глобус» в 2023 году, обращаясь к сценаристу и режиссёру «Белого лотоса» Майку Уайту, Кулидж призналась, что благодаря ему её наконец-то заметили соседи. «В молодости я была полна амбиционзных планов и мечтаний. Я думала, что стану королевой Монако, и меня не смущало то, что это место занято. Но потом ты становишься старше и понимаешь, что ничему этому не бывать. Майк Уайт подарил мне надежду, новое начало. Даже несмотря на то, что в конце он меня убил, это неважно. Потому что он изменил мою жизнь в самых различных аспектах. Мои соседи наконец начали со мной разговаривать - ну и всё в таком духе. Нет, я серьёзно! Никогда никто из этих людей на холме не приглашал меня на вечеринку, а теперь я везде желанный гость!»

Блеф-клуб: За что мы любим Дженнифер Кулидж
фото: Дженнифер в роли мамы Стифлера

Самой культовой ролью Дженнифер была и остаётся сладострастная Мама Стифлера из «Американского пирога». Для юношей со всего света Кулидж стала символом зрелой женской сексуальности - где бы она не появлялась, её узнавали и называли не иначе как Мама Стифлера - даже 11-летние лондонские подростки в школьных пиджачках и галстуках. С этой ролью у актрисы связано множество воспоминаний. «Однажды в продуктовом магазине ко мне подошёл мужчина и спросил: «Вы же Мама Стифлера? Моя жена вас просто обожает. Можете дать свой автограф?» И он протянул мне коробку прокладок, которые он покупал для своей жены, и попросил подписать её. Я подписала».

В интервью Конану О’Брайену Кулидж, которой слишком часто доставались роли альтернативно одарённых блондинок, призналась, что выгодно использовать этот образ в реальной жизни ей удалось всего лишь раз. «Вы знаете, я выросла в Бостоне, а в Бостоне, если вас тормозят полицейские, а вы девушка и у вас все зубы на месте - скорее всего вам удастся отговорить их от выписки штрафа. Но в Лос-Анджелесе так много красивых девушек и супермоделей, что впечатлить полицейских крайне сложно. И неважно, за что вас остановили - вам в конце концов выпишут это штраф. Единственный раз, когда мне удалось избежать штрафа, был как раз, когда я притворилась тупой. Коп остановил меня и сказал: «Вы ездите без номеров, вы знаете, чем это вам грозит?» А я такая: «Кааааак? Да не может быть! Что, правда?» И дальше на всё, что бы он не сказал, я отвечала в том же духе. Я думала, что он пошёл выписывать мне штраф, а он просто сел в машину и уехал. Думаю, ему просто стало жаль меня».

Блеф-клуб: За что мы любим Дженнифер Кулидж

Вплоть до того момента, как Дженнифер получила легендарную роль Мамы Стифлера в «Американском пироге», она долгое время работала официанткой, подавая коктейли в нью-йоркском ресторане «Canastel’s». Вместе с Дженнифер в ресторане в должности хостесс работала Сандра Буллок. «Я помню это время куда лучше, чем Сандра. Может, потому что я работала там гораздо дольше, чем она. Сандра была более собранная, а я очень много времени тратила на вечеринки. И поэтому вероятность того, что я появлюсь на своей смене, всегда была равна 50 процентам. Я много прогуливала, но по какой-то совершенно непонятной причине, меня не увольняли. Там был очень понимающий менеджер Морено. У нас была такая униформа - белый пиджак. А у меня на пиджаке всё время были какие-то пятна. И этот менеджер сказал мне однажды: «Дженнифер, ну нельзя приходить на работу в грязном пиджаке». Прачечная была далеко от моего дома, поэтому я просто начала покупать белые пиджаки на каждую смену. Мне кажется, у меня в итоге набралось около 1000 белых пиджаков… Всё-таки не так много смен я прогуляла. Но я работала там годами.

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Как-то мне захотелось взять отгул на День Независимости. Но это был как раз один из тех вечеров, когда нельзя было просто молча прогулять работу. Поэтому я отправилась в больницу и нашла водителя скорой помощи, который наложил мне повязку на глаз и забинтовал голову. После чего я позвонила в ресторан и сказала менеджеру: «Морено, это Дженнифер Кулидж. Ты не поверишь, но я вчера была на вечеринке и кто-то ткнул мне сигаретой в глаз». На что Морено ответил: «Это очень плохо, но тебе всё равно придётся прийти на работу, так что увидимся». Но как только он увидел меня забинтованную, он сказал, что я, конечно, не могу работать в таком виде. И я получила отгул. Мне пришлось потом с этой повязкой ходить несколько дней, чтобы поддерживать легенду, потому что многие официантки с работы жили в моём районе. Кстати, у меня потом были проблемы со зрением некоторое время, потому что один глаз взял на себя всю нагрузку, пока второй был под повязкой», - рассказала Дженнифер в интервью Джимми Киммеллу.

Блеф-клуб: За что мы любим Дженнифер Кулидж

Не все работодатели Дженнифер отличались таким терпением, как менеджер ресторана в Нью-Йорке. В интервью Рэйчел Рэй актриса рассказала о самом странном увольнении в своей жизни. «Увольнение - это что-то из жизни молодых. Потому что когда ты стареешь, работодателям сложнее от тебя избавиться из-за жалости, которую ты вызываешь. Но да, когда я была помоложе, меня увольняли, было дело. Однажды меня уволили с какого-то шоу на MTV, названия которого я уже и не помню. Продюсер шоу уволил меня через перегородку в туалете. Я не шучу. Он вошёл в женский туалет и сообщил мне об увольнении через дверь кабинки».

«Моя пиратская свадьба» в прокате с 14 февраля 2023 года.

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обсуждение >>
№ 1
ГеоргГеорг   19.02.2023 - 19:17
Хорошая конечно женщина, но прочитав статью я так ни разу и не засмеялся(( Ожидал более забавных историй. Тут скорее милые отсылки читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Блеф-клуб: За что мы любим Дженнифер Кулидж фотографии
Блеф-клуб: За что мы любим Дженнифер Кулидж фотографии
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