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Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убирать его имя с афиш российских театров

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2 февраля 2023

Писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, рассказал в своём телеграм-канале о произвольной цензуре, насаждаемой прокуратурой в российских театрах. С первых дней спецоперации Акунин занял законодательно запрещённую позицию по отношению к происходящему и транслировал своё мнение всеми доступными средствами. По какому-то нелепому стечению обстоятельств и чьему-то недосмотру писатель пока не попал в список иноагентов. Но дальновидные и осторожные книготорговцы отреагировали превентивно: в июле прошлого года руководство московского магазина «Молодая гвардия» на всякий случай сняло с продажи все книги писателя. За летом пришла осень, а за книжными последовали театры - имя Акунина исчезло с афиш РАМТа, в репертуаре которого четыре спектакля по произведениям писателя. Худрук театра сослался на требования властей.

Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убирать его имя с афиш российских театров

1 февраля Акунину позвонили из ещё одного российского театра, где идёт постановка по его произведению, и сообщили о давлении со стороны прокуратуры. «Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль? Конечно, снимайте, отвечаю. Эти безымянные афиши и программки – отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи. Ну и лестно, конечно, превращаться в того, чьё имя называть нельзя, лорда You-Know-Who. Для любителей повсюду искать корысть: за спектакли мне не платят».

Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убирать его имя с афиш российских театров
фото: Кадр из сериала «Фандорин. Азазель»

Пока прокуратура стращает руководителей театров, пытаясь вымарать имя Акунина с афиш, в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» полным ходом идёт сериал «Фандорин. Азазель» - новая интерпретация одного из самых ранних и популярных романов Бориса Акунина.
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Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убирать его имя с афиш российских театров фотографии
Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убирать его имя с афиш российских театров фотографии
Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убирать его имя с афиш российских театров фотографии
Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убирать его имя с афиш российских театров фотографии
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