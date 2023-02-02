Борис Акунин сообщил о требованиях прокуратуры убирать его имя с афиш российских театров

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Писатель Григорий Чхартишвили, более известный под псевдонимом Борис Акунин, рассказал в своём телеграм-канале о произвольной цензуре, насаждаемой прокуратурой в российских театрах. С первых дней спецоперации Акунин занял законодательно запрещённую позицию по отношению к происходящему и транслировал своё мнение всеми доступными средствами. По какому-то нелепому стечению обстоятельств и чьему-то недосмотру писатель пока не попал в список иноагентов. Но дальновидные и осторожные книготорговцы отреагировали превентивно: в июле прошлого года руководство московского магазина «Молодая гвардия» на всякий случай сняло с продажи все книги писателя. За летом пришла осень, а за книжными последовали театры - имя Акунина исчезло с афиш РАМТа, в репертуаре которого четыре спектакля по произведениям писателя. Худрук театра сослался на требования властей.
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