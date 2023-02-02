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Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар»

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2 февраля 2023

Единственное, что как-то освежает такое древнее мероприятие, как вручение без пяти лет вековой премии «Оскар» - это ежегодные скандалы. В этом году скандал разразился на этапе публикации списка номинантов. Для тех, кто следит за развитием событий и свято чтит кодекс Киноакадемии (который несколько лет назад обогатился ультимативными стандартами), стало огромной неожиданностью внесение в список номинанток на премию в категории «Лучшая женская роль» британской актрисы Андреа Райзборо - за роль в фильме «Ради Лесли». В отличие от фестивальных хитов и высокобюджетных блокбастеров, традиционно попадающих в поле зрения членов Киноакадемии, «Ради Лесли» - маленькое независимое кино, премьера которого состоялась не в Каннах и даже не в Венеции, а на мультимедийном фестивале SXSW в Техасе. Фильм об алкоголичке, пропивающей крупный лотерейный выигрыш, не имел широкого проката и не привлекал особого внимания зрителей и критиков. Пока ряд знаменитостей, включая Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Шарлиз Терон, Сару Полсон, Кейт Уинслет, Зои Дешанель, Эдварда Нортона и Гвинет Пэлтроу, не разразились похвалами в адрес невероятной работы Райзборо.

Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар»
фото: Андреа Райзборо в фильме "Ради Лесли"

Первой была Шарлиз Терон, посетившая премьеру фильма в октябре 2022 года и заключившая, что такого рода кино «надолго остаётся в твоих мыслях, и даже в костях и коже». В этом же месяце Дженнифер Энистон и Эдвард Нортон решили оказать поддержку фильму, открыв свои дома для специальных частных показов. Все эти старания, предпринятые перед началом сезона наград, так и не приблизили Райзборо к номинации на «Золотой глобус» - престижной премии, которая традиционно служит аперитивом к «Оскару». Не оказалось имени Райзборо и в списках номинантов на премию Critic’s Choice Awards - ещё одного престижного мероприятия сезона кинонаград. Зато получившая награду Кейт Бланшетт в своей благодарственной речи упомянула Райзборо как одну из актрис, заслуживающих этой награды.

Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар»
фото: Кейт Бланшетт на Critic's Choice Awards

В январе звёздные болельщики «Ради Лесли» пошли ва-банк и решили атаковать непосредственно Киноакадемию и непосредственно перед оглашением списка номинантов на «Оскар». За несколько дней до публикации списка в соцсетях началась настоящая кампания по продвижению фильма. Эдвард Нортон, который крайне небрежно относится к ведению соцсетей, не пожалел времени и сил на полноценный отзыв и анализ: «Я редко пишу о фильмах и актёрской игре… Вероятно, мне следовало бы делать это почаще. Но с теми, кто интересуется действительно хорошей актёрской игрой, я хочу поделиться впечатлением от работы Андреа Райзборо в «Ради Лесли», которая просто сбивает с толку. Это, возможно, самое полное и эмоционально глубокое, физически мучительное исполнение, которое я видел в последнее время. Сырое и начисто лишённое перформативной чепухи. Это жёсткий, но очень элегантный и полный сострадания фильм, вызывающий заслуженных эмоций. Я случайно посмотрел его, и вау, я просто поражён глубиной, которую достигла [Райзборо]. Редкость. Посмотрите».

Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар»
фото: Андреа Райзборо, Деми Мур, Майкл Моррис и Гвинет Пэлтроу на показе "Ради Лесли"

Отзыв Гвинет Пэлтроу был куда лаконичнее, зато заканчивался недвусмысленным намёком: «Прошлым вечером мы получили настоящее удовольствие от просмотра шедеврального фильма «Ради Лесли», снятого нашим другом Майклом Моррисом с неподрожаемой Андреа Райзборо в главной роли. Я ошеломлена актёрской игрой. Андреа достойна всех существующих и не существующих наград». Побывавшая с Пэлтроу на просмотре Деми Мур вовсе отбросила условности и напрямую обратилась с советом к Киноакадемии: «Игра Андреа Райзборо удивительная и глубоко честная. Академики, обратите внимание - вам бы не хотелось пропустить такое». Хелен Хант тоже была более чем прямолинейна: «Если вы голосуете за лучшую актёрскую игру, повремените с выбором, пока не посмотрите на работу Андреа Райзборо».

Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар»

Перед таким натиском устоять было невозможно - и 24 января Андреа Райзборо узнала, что попала в список номинанток за компанию с Мишель Йео, Мишель Уильямс, Кейт Бланшетт и Аной де Армас. В комментарии изданию Deadline актриса заметила, что несмотря на наличие мощной поддержки от коллег такой исход казался ей чем-то далёким от реальности. Реальность опомнилась и вернулась к Андреа через три дня: 27 января Киноакадемия выпустила заявление о намерении пересмотреть процедуры выдвижения номинантов в этом году. Упоминания имени Райзборо не было, но несложно было догадаться, что речь идёт именно о ней.

Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар»

Эта последовательность действий членов Киноакадемии, мягко говоря, удивляет. К моменту оглашения номинантов массированная кампания в поддержку Райзборо длилась без малого три месяца. Диванные расследования «голливудского заговора» и анализ подозрительно схожих отзывов на «Ради Лесли» отгремели на коллективном блоге Reddit в середине января. Где-то в это же время режиссёр фильма в одном из интервью открыто заявил, что у него нет денег на рекламу, зато есть хорошие друзья и большое желание, чтобы фильм не пылился на полках, а был посмотрен зрителями. И тем не менее, члены Киноакадемии сначала вносят Райзборо в список номинантов, а уже потом спохватываются: как-то всё это подозрительно.

Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар»
фото: Андреа Райзборо и Марк Мэрон

Этот неожиданный «поворот» разозлил комика и партнёра Райзборо по фильму Марка Мэрона. В своём подкасте WTF Мэрон обвинил Академию в коррупции и пренебрежении независимым кино. «Очевидно, что Академия Кинематографических Наук или как там это д***мо называется, решила расследовать массовую кампанию по продвижению Райзборо на номинацию «Оскар». Полагаю, это потому что подобные кампании угрожают их отлаженной системе, где всё выкуплено и продиктовано интересами корпораций, которыми по сути являются крупные студии. Конечно, ведь миллионы долларов вливаются в долгоиграющие рекламные кампании и затратные показы, организованные гигантскими развлекательными корпорациями. А Андреа поддержали её же собственные коллеги, несколько актёров. И Академия такая: «Так, так, надо приглядется к этому. Это не так должно работать. Независимые художники не заслуживают внимания Академии, пока мы не увидим, как именно это работает».

Может быть сработала отповедь Мэрона и прочие возмущенные комментарии актёров, а может до членов Академии дошло, что лишив Райзборо номинации, они спровоцируют новый скандал - теперь уже на старых дрожжах движения за защиту прав женщин. Но «проведя тщательное расследование», члены Академии решили сохранить номинацию за Райзборо. А заодно сделали выводы о потенциале социальных сетей.
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Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар» фотографии
Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар» фотографии
Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар» фотографии
Лайк, шер, репост: В чем суть скандала с номинацией Андреа Райзборо на «Оскар» фотографии
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