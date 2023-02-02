Киану Ривз обратился в суд с требованием защитить его от преследований незнакомца

Согласно источникам американского таблоида TMZ, Киану Ривза преследует незнакомец, утверждающий, что они с актёром родственники. 38-летний Брайан Кит Диксоншесть раз вторгался в дом Ривза на Голливудских холмах в период с 5 ноября по 20 января. Во время каждого вторжения сталкер пытался пообщаться с «родственником». В минувший вторник адвокат Ривза обратился в суд с требованием добиться защиты для Ривза и его возлюбленной Александры Грант. Суд выдал Ривзу временный запретительный ордер в отношении Диксона.
фото: Киану Ривз и Александра Грант
Сам актёр был также вынужден нанять частную группу безопасности для расследований в отношении сталкера, который распространяет в соцсетях информацию о кровном родстве с Ривзом. В этих публикациях Диксон называет себя «Джаспером Китом Ривзом» и заявляет, что хочет быть под опекой Киану, передав актёру все свои личные права.
Согласно TMZ во время одного из своих набегов в дом Ривза, Диксон оставил актёру рюкзак, в котором был набор для проведения ДНК-теста - таким образом он надеялся доказать своё родство с Киану. Нанятая Ривзом служба безопасности обнаружила, что у Диксона есть судимость за нападение, сопротивление аресту и хулиганство. А также ряд проблем с законом.
Это не первый запретительный ордер в жизни Ривза - в 2014 году к актёру в дом пожаловала 50-летняя Керри Колин Раус, которая решила в отсутствии Ривза принять душ и поплавать в его бассейне. Позже Раус была помещена в психиатрическую лечебницу.
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