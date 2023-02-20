Поминки по королеве панка: Хелена Бонэм Картер, Ник Кейв и Эль Фаннинг

16 февраля в Саутворкском соборе в Лондоне прошла поминальная служба по легендарному дизайнеру Вивьен Вествуд, которая скончалась 29 декабря на 82 году жизни. Поминки по модельеру в разгар Лондонской Недели Моды не могли не напоминать дефиле - к собору стеклась пёстрая толпа живых легенд музыкальной и театральной сцены Великобритании, а также модели и дизайнеры, водившие дружбу с королевой панка. С поминальной речью выступила актриса Хелена Бонэм Картер - большая поклонница творчества Вествуд, выходившая на красные дорожки исключительно в её нарядах.
фото: Вивьен Вествуд
«Возможно ли оценить степень культурного влияния одного из самых величайших модельеров страны?» - с этих слов Картер начала свою речь, вспомнив, как впервые приобрела вещь из пиратской коллекции Вествуд в 15 лет, а с годами собрала неприлично огромный гардероб, состоящий из вещей модельера. Актриса назвала покойную настоящей феминисткой, которая любила и уважала женщин и была не только увлечённым модельером, но и активисткой. «Пока Карл Лагерфельд пытался жениться на своей кошке, Вивьен въехала на танке на лужайку перед резиденцией премьер-министра, протестуя против добычи природного газа в сланцевых породах. Не так уж много дизайнеров совершают подобные поступки».
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