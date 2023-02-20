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BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс

20 февраля
2023 год

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20 февраля 2023
19 февраля в Лондоне состоялась торжественная церемония вручения национальной премии BAFTA, лауреатами которой в этом году стали Кейт Бланшетт, Остин Батлер, Керри Кондон и Барри Кеоган. Среди гостей премии были Кэтрин Зета-Джонс, Ана де Армас, Флоренс Пью, Джейми Ли Кёртис, Эдди Редмэйн, Джейми Дорнан, Софи Тёрнер, Эмма Томпсон, Джулианна Мур, Брендан Фрейзер, Лили Джеймс и многие другие.

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Флоренс Пью

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Аня Тейлор-Джой

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Ана де Армас

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Кэтрин Зета-Джонс

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Джейми Дорнан

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Остин Батлер

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Эдди Редмэйн

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Эмма Томпсон

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Софи Тёрнер

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Джулианна Мур

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Принц Уильям и Кейт Миддлтон

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Лили Джеймс

BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс
фото: Кейт Бланшетт
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BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс фотографии
BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс фотографии
BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс фотографии
BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс фотографии
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