BAFTA-2023: Софи Тёрнер, Ана де Армас и Кэтрин Зета-Джонс

Лайфстайл
Бранч по случаю премьеры нового сезона «Содержанок»
Спутник телезрителя
19 февраля, 13:10, ТНТ
Спутник телезрителя
В ночь с 18 на 19 февраля, 00:00, ТВ-3
Интервью
Режиссер эротической мелодрамы «Непослушная» — о том, что роднит его новый фильм с историей Золушки и картиной «Духless»
Новости кино
На съемках компанию ей составит Михаил Кремер
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От Раневской и Шаляпина до Булановой и Круга
Лайфстайл
Театрального режиссёра приговорили к 5,5 годам колонии
Новости кино
Съемки должны стартовать в первой половине 2024 года
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