«Сегодня стыдно быть мужественным»: Венсан Кассель выразил беспокойство из-за критики маскулинности

В преддверии выхода нового сериала Apple TV+ «Связь»
исполнитель главной роли Венсан Кассель
дал большое интервью британскому изданию «The Guardian»
. Обсуждая своего героя в сериале, Кассель неожиданно перешёл к теме защиты маскулинности. По мнению Венсана, во многом благодаря соцсетям и комиксам концепция мужественности сегодня изображается в искажённом дискредитирующем виде.
«Вы знаете, быть мужчиной - не значит, быть качком. Быть мужчиной - это иметь способность брать на себя ответственность. Ну посмотрите, что происходит. [Запрещённая в России соцсеть] и ТикТок переполнены людьми, распространяющими фальшивые идеи. Мужчины должны быть такими. А женщины сякими. Какая-то тотальная фантазия о том, какой должна быть сексуальность. А мы склонны забывать, о чём это вообще. Это о том, чтобы быть самим собой»
.
Кассель признался, что с интересом следил за развитиями событий вокруг декларативного женоненавистника, блогера и бывшего кикбоксёра Эндрю Тэйта
, который в данный момент разбирается с обвинениями в изнасиловании и торговле людьми. Самое смешное, что к задержанию Тейта причастна эко-активистка Грета Тунберг
, в интернет-перепалке с которой Тейт потерял бдительность и обратил на себя внимание властей. Тейт прославился в 2016 году, когда его выгнали из британского реалити-шоу «Большой брат» из-за видео, на котором он бьёт женщину ремнём. Тейт устроил настоящий крестовый поход против новой этики: он сыпал сексистскими афоризмами, проводил уроки соблазнения женщин, заявлял, что жертвы изнасилования должны сами нести ответственность за произошедшее с ними и горячо защищал Харви Вайнштейн
а.
«Многое из того, что он говорит - неверно. Но где-то в сердцевине всех этих высказываний есть интересные вещи, потому что он хочет защитить мужественность. Ведь это же почти стыдоба сегодня - быть мужественным. Тебе нужно быть более женственным, более уязвимым. Но послушайте, если мужчины станут слишком женственными и уязвимыми, возникнут серьёзные проблемы»
.
Актёра совершенно не пугает перспектива быть неверно понятым: «Ну уж я надеюсь, что я не женоненавистник. Я окружён женщинами с утра до ночи, у меня три дочери, жена, бывшая жена
и моя мама».
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