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«Не модель и никогда ею не буду»: Селена Гомес ответила на критику её фигуры

21 февраля
2023 год

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21 февраля 2023
Селена Гомес устала слушать и читать критические мнения о своей фигуре. После очередной волны критики, вызванной появлением Селены на премии «Золотой глобус», артистка решила внести ясность в этот животрепещущий вопрос. Гомес обратилась ко всем, кого волнуют изменения в её внешности, в стриме на ТикТоке. Артистка напомнив виртуальной полиции моды, что у неё уже несколько лет как диагностирована волчанка, из-за которой ей пришлось пережить операцию по пересадке почки и принимать медикаменты.

«Не модель и никогда ею не буду»: Селена Гомес ответила на критику её фигуры
фото: Селена на премии "Золотой глобус"

«Я склонна к набору веса из-за накопления жидкости - и это совершенно нормально. Когда я избавляюсь от неё, я сбрасываю и вес. Мне захотелось сказать об этом, чтобы поддержать других людей, которые испытывают стыд из-за того, что с ними происходит что-то, о чём никто не знает. Вы красивые и прекрасные».

«Не модель и никогда ею не буду»: Селена Гомес ответила на критику её фигуры

Селена призналась, что бывали дни, когда она чувствовала себя «дер***м» из-за происходящего с её телом, но в итоге она пришла к выводу, что лучше уж быть здоровой и принимать таблетки, которые улучшают качество её жизни. Ведь волчанка - не подарок, в коротком списке симптомов этого заболевания: боль в мышцах, быстрая утомляемость, скованность и напряжение в мышцах, выпадение волос, депрессия и проблемы с кожей.

«Так что да. Не модель и никогда ею не буду» - подытожила Селена. «Спасибо за понимание и поддержку. А тем, кто не понимает…уходите. Потому что, честно говоря, я не верю во всю эту критику тела».
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«Не модель и никогда ею не буду»: Селена Гомес ответила на критику её фигуры фотографии
«Не модель и никогда ею не буду»: Селена Гомес ответила на критику её фигуры фотографии
«Не модель и никогда ею не буду»: Селена Гомес ответила на критику её фигуры фотографии
«Не модель и никогда ею не буду»: Селена Гомес ответила на критику её фигуры фотографии
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