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Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин

21 февраля
2023 год

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21 февраля 2023
20 февраля в московском кинотеатре «Художественный» состоялась премьера картины «Сын» - второго фильма из семейной трилогии Флориана Зеллера. Примечательно, что первой картиной трилогии «Художественный» открывался после долгой реконструкции. Среди гостей премьеры были замечены Евгений Сангаджиев, Кузьма Сапрыкин, Мила Ершова, Ирина Хакамада, Марк Тишман и другие.

Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин
фото: Алексей Боков

Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин
фото: Анар Халилов

Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин
фото: Марк Тишман

Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин
фото: Ирина Хакамада

Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин
фото: Кузьма Сапрыкин

Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин
фото: Яна Гладких

Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин
фото: Мила Ершова и Святослав Рогожан

«Сын» в прокате с 23 февраля 2023 года.

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Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин фотографии
Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин фотографии
Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин фотографии
Добрая традиция: Ирина Хакамада, Яна Гладких и Кузьма Сапрыкин фотографии
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