Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри

Орландо Блум
снялся в фотосессии для журнала «Flaunt»
и стало совершенно понятно, что он потихоньку мутирует в Доминика Уэста
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В интервью журналу Блум, среди прочего, признался, что их отношения с певицей Кэти Перри
далеки от полного слияния и единения. «Мы люди из двух совершенно разных миров. Её мир не всегда понятен мне, полагаю, что мой мир не всегда понятен ей. Иногда становится очень, очень, очень непросто. Не буду врать. Определённо, нам приходится бороться с нашими эмоциями и творческим началом. Но мы оба понимаем, как нам повезло обрести друг друга таким вот образом»
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