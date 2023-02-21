Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Орда»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри

21 февраля
2023 год

Лайфстайл >>
21 февраля 2023

Орландо Блум снялся в фотосессии для журнала «Flaunt» и стало совершенно понятно, что он потихоньку мутирует в Доминика Уэста.

Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри

Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри

В интервью журналу Блум, среди прочего, признался, что их отношения с певицей Кэти Перри далеки от полного слияния и единения. «Мы люди из двух совершенно разных миров. Её мир не всегда понятен мне, полагаю, что мой мир не всегда понятен ей. Иногда становится очень, очень, очень непросто. Не буду врать. Определённо, нам приходится бороться с нашими эмоциями и творческим началом. Но мы оба понимаем, как нам повезло обрести друг друга таким вот образом».

Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри

Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
любовьстиль
персоны
Орландо БлумКэти ПерриДоминик Уэст

фотографии >>
Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри фотографии
Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри фотографии
Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри фотографии
Орландо Блум рассказал об отношениях с Кэти Перри фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Мишки на сервере

День рождения >>

Дмитрий Аксёнов
Вера Алентова
Альберт Барбарич
Мурман Джинория
Сергей Лобанов
Илья Любимов
Дмитрий Милютенко
Борис Сабуров
Анвар Халилулаев
Уильям Болдуин
Эшли Грин
Мелани Лоран
Эллиот Пэйдж
Алан Рикман
Дженнифер Лав Хьюитт
Энн Шеридан
все родившиеся 21 февраля >>

Афиша кино >>

Револьвер
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Франция, Великобритания, 2005
Тайна Келлс
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Франция, Бельгия, 2009
Чекаго
криминальный фильм, молодежный фильм
Россия, 2022
Рыцарь теней
боевик, фэнтези
Китай, 2019
Дитя тьмы. Экзорцизм
драма, фильм ужасов
Мексика, Перу, 2022
Марлоу
детектив, триллер, экранизация
Ирландия, США, 2022
Рок дог 3: Битва за бит
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, приключения, семейное кино
США, Китай, 2022
Italian Best Shorts 5: Жизнь как чудо
драма, комедия, мелодрама
Италия, 2023
Бешенство
триллер
Россия, 2023
Детектор
мистика, триллер
Россия, 2023
Женя и Ваня на краю света
драма
Россия, 2022
Миллионер на три дня
комедия, криминальный фильм
Великобритания, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?