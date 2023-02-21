Как Стивен Спилберг с помощью Лоры Дерн уговорил Дэвида Линча сняться в «Фабельманах»

Среди множества фильмов, снятых в 2022 году, одним из лучших можно по праву считать автобиографическую драму 77-летнего Стивена Спилберга«Фабельманы». Члены американской Академии Киноискусства считают так же - фильм претендует на премию «Оскар» в семи номинациях, в парочке из которых он точно выиграет. В конце фильма главный герой, альтер-эго самого Спилберга, встречает живую легенду кинематографа, режиссёра «Искателей» и «Дилижанса»Джона Форда, который даёт ему ёмкий мастер-класс по композиции кадра. По заверениям Спилберга, эта встреча действительно состоялась в его юности и была воспроизведена им слово в слово.
фото: Джон Форд
Когда Спилберг задумался о кандидатуре на роль Форда, ему на помощь пришёл супруг его сценариста Тони Кушнера, отметивший, что из Дэвида Линча получится вылитый Джон Форд. Идея очень понравилась Спилбергу, но он не спешил звонить Линчу с предложением. Несмотря на несколько десятков лет тесного соседства в лучах славы, режиссёры были почти не знакомы друг с другом. Спилберг лично звонил Линчу дважды, но оба раза разговор не заканчивался чем-то продуктивным. Поэтому он решил сразу действовать через посредника и попросил помочь с уговорами Линча трижды снимавшуюся у него Лору Дерн.
фото: Лора Дерн и Дэвид Линч
Лоре страшно понравилась идея Спилберга и она отправилась уговаривать Линча лично. «Дэвид воспринял это предложение так серьёзно, потому что он никогда бы не позволил себе подвести другого режиссёра. И он сразу сказал: «Я не хочу соглашаться, если не смогу сделать это», - рассказала Лора журналу «Vanity Fair». В конце концов, ей удалось его уговорить, но на одном условии. «Он сказал: «Единственное, о чём я прошу - чтобы мне прислали мой костюм за две недели до съёмок, потому что я буду носить его каждый день», - рассказывает Спилберг.
фото: Стивен Спилберг
77-летний Линч очень серьёзно воспринял угрозу заражения ковидом и отказался встречаться с кем-либо до дня съёмок. «Он не хотел приходить на примерку. Нам прислали все его мерки, и наш художник Марк Бриджес создал его костюм и привёз его Линчу, оставив в пластиковом мешке под дверью его дома». Линч примерил костюм и попросил подправить рукава. Когда Линч получил костюм с перешитыми рукавами, он, как и обещал, проходил в нём две недели до съёмок. По словам Лоры Дерн, дотошный Линч таким образом влезал в шкуру Форда. «Он действительно надевал его каждый день, работал в нём, рисовал. Для Дэвида всё имеет значение. Каждый кадр. Ему важно, чтобы одежда смотрелась правдоподобно».
фото: Дэвид Линч в роли Джона Форда в фильме "Фабельманы"
С правдоподобностью Линч не подвел. «Он появился на съёмках в грязном помятом костюме. Можно было разглядеть складки от сидения на стульях. Он действительно носил его не снимая две недели. Ну разве что не спал в нём», - утверждает Спилберг. Кстати, было ещё одно условие, выдвинутое Линчем: он попросил, чтобы в его гримёрке были чипсы «Читос». Сцену сняли за одну смену, в конце которой Линч попросил разрешения забрать остатки «Читос» с собой.
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