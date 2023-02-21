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Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности

21 февраля
2023 год

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21 февраля 2023
В середине весны поклонников «Эйфории» и творчества Сэма Левинсона ждёт его новый сериал «Кумир» с Лили-Роуз Депп в роли поп-певицы с минимальным количеством одежды на теле. В преддверии выхода сериала Лили-Роуз снялась для обложки журнала «i-D» и рассказала о своих тревогах и сомнениях по поводу собственной профпригодности. В ноябре прошлого года в интервью журналу «Elle» Лили посетовала на то, что окружающие не воспринимают её карьерные успехи всерьёз. Признав, что родословная помогает “приоткрыть дверь” в шоу-бизнес, актриса пыталась убедить журналиста, что войти в эту дверь можно только с помощью собственного таланта и трудолюбия. Интервью вызвало фантомные боли у безродных ветеранов борьбы за собственную славу и благополучие. Модель Виттория Черетти напрямую обратилась к Лили-Роуз посредством запрещённой соцсети с отповедью: «Ты понятия не имеешь, сколько нужно бороться, чтобы заставить людей уважать себя. На это требуются годы. А ты получаешь всё это бесплатно в первый же день».

Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности

В новом интервью Лили-Роуз призналась, что всё ещё страдает от синдрома самозванки, но уже нашла способ бороться с симптомами: просто заниматься своим делом и забыть о мнении посторонних. «Ты просто погружаешься в работу и веришь в то, что если тебя выбрали на эту роль, вероятно, у этого выбора была какая-то причина. Вот и всё, что ты можешь делать. К тому же я думаю, что нет ничего более волнительного, чем испытывать ощущение принятого вызова, нервничать. Думать о том, каким вообще образом ты с этим справишься. Нет лучшего топлива для усердной работы, чем вот это желание не подвести. Если ты не напуган стоящей перед тобой задачей, то в чём тогда вообще смысл? Мне немного нравится это ощущение страха».

Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности

Слава, буквально доставшаяся Лили-Роуз по наследству от родителей, заставляет её слишком много думать о возможных последствиях своих публичных появлений. «Я слишком зацикливаюсь на таких мыслях типа: «Если я выйду из дома не в лучшем виде, а кто-то сделает фото меня, то все потом скажут: «Она ужасно выглядит, она, наверное, в депрессии» Люди так скоры на подобные расправы. Спасает то, что в конце концов, людей больше заботит своя жизнь, нежели моя. Так что я просто заземляюсь, напоминая себе: «Ты не имеешь такого уж большого значения». Вот и весь способ уживаться с этим. Просто думая: «Господи, да никому нет до тебя дела».

Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности

Но Лили-Роуз понимает, то все эти переживания - неотъемлемая часть её работы, и она готова с ними жить. «Мы сидим и говорим об этом, потому что имеющиеся у меня привилегии позволили мне получить работу, которую я обожаю. У всего есть хорошие и плохие стороны. И если мне приходится иметь дело с небольшой тревогой, чтобы продолжать заниматься тем, что мне нравится, ну что ж, я готова».

Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности

Актриса также призналась, что всегда считала свою маму, французскую актрису и певицу Ванессу Паради гораздо красивее себя. «Каждый раз когда я смотрю на её фотографии, я думаю, что это то, как я бы хотела выглядеть в своих мечтах. Она иногда присылает мне фотографии, на которых она совсем молоденькая, и говорит что-то вроде: «Мы с тобой как близнецы». Но я считаю, что она гораздо красивее. Она красавица».
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Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности фотографии
Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности фотографии
Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности фотографии
Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности фотографии
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