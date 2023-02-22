Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица

Исполнилось 90 лет со дня рождения Эльзы Леждей
Звезды сериала «Следствие ведут Знатоки» не стало в 2001-м
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20 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма Николая Лебедева «Нюрнберг» о судебном процессе над бывшими руководителями Третьего Рейха. Среди гостей показа были актёры фильма Сергей Безруков, Сергей Кемпо и Алексей Бардуков, а также Филипп Киркоров, Карен Шахназаров, Лариса Долина, Виктор Сухоруков, Олег Меньшиков, Алёна Бабенко, Катерина Шпица, Вера Алентова и многие другие.
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