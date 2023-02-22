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Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица

22 февраля
2023 год

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22 февраля 2023

20 февраля в кинотеатре «Москва» состоялась премьера фильма Николая Лебедева «Нюрнберг» о судебном процессе над бывшими руководителями Третьего Рейха. Среди гостей показа были актёры фильма Сергей Безруков, Сергей Кемпо и Алексей Бардуков, а также Филипп Киркоров, Карен Шахназаров, Лариса Долина, Виктор Сухоруков, Олег Меньшиков, Алёна Бабенко, Катерина Шпица, Вера Алентова и многие другие.

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Сергей Безруков

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Филипп Киркоров

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Виктор Сухоруков

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Сергей Кемпо

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Алексей Бардуков

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Аркадий Укупник и Лариса Долина

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Карен Шахназаров и Артём Михалков

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Олег Меньшиков с женой Анастасией

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Вера Алентова

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Катерина Шпица

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Алёна Бабенко

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Анна Пескова

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Александр Домогаров(младший)

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица
фото: Владимир Хотиненко с женой

Фильм «Нюрнберг» выходит в широкий прокат 2 марта.
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Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица фотографии
Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица фотографии
Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица фотографии
Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица фотографии
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