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Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз

22 февраля
2023 год

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22 февраля 2023

50-летний Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз. Актёра и его жену Филиппу Коэн заметили в аэропорту Лондона с новорожденным малышом в коляске. Об этом пишет The Sun.

Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз
фото: Джуд Лоу и Филиппа Коэн

Актёр пока не давал официальных комментариев о пополнении в семье. Впервые Лоу стал отцом в 1996 году, когда у них с актрисой Сэди Фрост родился сын Рафферти. В 2000-м у них родилась дочь Айрис, а через два года сын Руди.

После развода с Сэди в 2003 году актёр обручился с актрисой Сиенной Миллер, но спустя два года отношений они расстались из-за измены Джуда с няней, которая приходила на выходные к его детям. В 2008 году Джуд начал встречаться с американской моделью Самантой Берк, от которой у него родилась дочь София. Пятый ребёнок родился от певицы Кэтрин Хардинг. В 2019 году актёр женился на психологе Филиппе Коэн и уже через год сообщил о рождении своего шестого ребёнка.
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Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз фотографии
Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз фотографии
Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз фотографии
Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз фотографии
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