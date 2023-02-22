Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз

анонс

Их роман длится четыре месяца

СМИ: Моника Беллуччи встречается с Тимом Бёртоном

Агата Муцениеце подала в суд на Павла Прилучного

Уроки истории: Филипп Киркоров, Карен Шахназаров и Катерина Шпица

21 февраля

Лили-Роуз Депп рассказала о тревоге и сомнениях в профпригодности

А также снялась топлесс для глянца