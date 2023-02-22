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«Я снова в поле зрения эйджистов и женоненавистников»: Мадонна ответила на критику её внешности

22 февраля
2023 год

Лайфстайл >>
22 февраля 2023
После появления на премии «Грэмми» на Мадонну посыпались шутливые комментарии относительно её внешнего вида – певицу упрекнули в злоупотреблении косметическими процедурами, после которых её лицо стало «неузнаваемым». На протяжении почти двух недель Мадонна отвечает недовольным подписчикам.

«Я снова в поле зрения эйджистов и женоненавистников»: Мадонна ответила на критику её внешности
фото: Мадонна на премии «Грэмми»

Мадонна объяснила «искажение» своего внешнего вида особенностями камеры, на которую были сделаны фото: «Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, в которой поблагодарила за смелость таких артистов, как Сэм и Ким [Сэм Смит и Ким Петрас. — Прим. ред.], многие предпочли обсуждать только мои фотографии крупным планом, снятые длиннофокусной камерой, способной исказить лицо любого человека! Я снова попала в поле зрения эйджистов и женоненавистников, которые кишат в мире, в котором мы живём. СМИ унижали меня с самого начала моей карьеры, но я понимаю, что это испытание. Я готова стать первопроходцем, чтобы всем женщинам, идущим за мной, было легче в ближайшие годы», – написала она в социальных сетях.

Позже Мадонна опубликовала фотографию, в подписи к которой пошутила над своей «пластической операцией»: «Посмотрите, какая я милая, когда опухоль после операции спала. Лол». Впрочем, многих объяснения певицы не убедили – хейтеры уверены, что разница во внешности на фотографиях объясняется фильтрами и обработкой.

«Я снова в поле зрения эйджистов и женоненавистников»: Мадонна ответила на критику её внешности
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обсуждение >>
№ 1
nord   22.02.2023 - 19:00
Прежней Мадонны уже нет. Одна пластика. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Я снова в поле зрения эйджистов и женоненавистников»: Мадонна ответила на критику её внешности фотографии
«Я снова в поле зрения эйджистов и женоненавистников»: Мадонна ответила на критику её внешности фотографии
«Я снова в поле зрения эйджистов и женоненавистников»: Мадонна ответила на критику её внешности фотографии
«Я снова в поле зрения эйджистов и женоненавистников»: Мадонна ответила на критику её внешности фотографии
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