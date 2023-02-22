«Я снова в поле зрения эйджистов и женоненавистников»: Мадонна ответила на критику её внешности

После появления на премии «Грэмми» на Мадонну посыпались шутливые комментарии относительно её внешнего вида – певицу упрекнули в злоупотреблении косметическими процедурами, после которых её лицо стало «неузнаваемым». На протяжении почти двух недель Мадонна отвечает недовольным подписчикам.
фото: Мадонна на премии «Грэмми»
Мадонна объяснила «искажение» своего внешнего вида особенностями камеры, на которую были сделаны фото: «Вместо того чтобы сосредоточиться на том, что я сказала в своей речи, в которой поблагодарила за смелость таких артистов, как Сэм и Ким [Сэм Смит и Ким Петрас. — Прим. ред.], многие предпочли обсуждать только мои фотографии крупным планом, снятые длиннофокусной камерой, способной исказить лицо любого человека! Я снова попала в поле зрения эйджистов и женоненавистников, которые кишат в мире, в котором мы живём. СМИ унижали меня с самого начала моей карьеры, но я понимаю, что это испытание. Я готова стать первопроходцем, чтобы всем женщинам, идущим за мной, было легче в ближайшие годы», – написала она в социальных сетях.
Позже Мадонна опубликовала фотографию, в подписи к которой пошутила над своей «пластической операцией»: «Посмотрите, какая я милая, когда опухоль после операции спала. Лол». Впрочем, многих объяснения певицы не убедили – хейтеры уверены, что разница во внешности на фотографиях объясняется фильтрами и обработкой.
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