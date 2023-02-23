Раскрепощённый Голливуд на выезде: Кейт Бланшетт, Эдди Редмэйн и Аня Тейлор-Джой

19 февраля в Лондоне состоялось награждение главной британской национальной кинопремии BAFTA, а накануне награждения модный дом Chanel устроил вечеринку в честь предстоящей церемонии. Вместе с Остином Батлером, Керри Кондон, Кейт Бланшетт, Эдди Редмэйном, Аней Тейлор-Джой, Аной де Армас и другими звёздами на вечеринке и премии побывал знаменитый светский хроникёр Грэгг Уильямс. Который сразу же поделился в соцсетях атмосферным репортажем с места событий.
фото: Рут Уилсон на вечеринке Chanel
фото: Тэрон Эджертон, Эдди Редмэйн и Джейми Фокс на вечеринке Chanel
фото: Остин Батлер на вечеринке Chanel
фото: Эмма Маккей на вечеринке Chanel
фото: Дженна Коулман на вечеринке Chanel
фото: Аня Тейлор-Джой на премии BAFTA
фото: Барри Кеоган на премии BAFTA
фото: Мишель Йео и Джейми Ли Кёртис на премии BAFTA
фото: Ана де Армас на премии BAFTA
фото: Баз Лурман на премии BAFTA
фото: Остин Батлер и Кейт Бланшетт на премии BAFTA
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