Ханна Уэддингхэм станет ведущей «Евровидения-2023»

Ханна Уэддингхэм
, известная по роли владелицы футбольного клуба в сериале «Тед Лассо»
, станет ведущей финала конкурса «Евровидение-2023». Об этом сообщает Variety
.
«В «Евровидении» есть что‑то особенное, поэтому я являюсь его ярым поклонником уже много лет — от товарищества всех участников за кулисами до эпического масштаба шоу»
, — сказала Ханна. К ней присоединятся Алеша Диксон
, судья шоу «Britain’s Got Talent», певица Юлия Санина
и телеведущий Грэм Нортон
, давний комментатор «Евровидения» на Би-би-си. Конкурс пройдет в Ливерпуле, финал намечен на 12 мая.
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