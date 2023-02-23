Ханна Уэддингхэм станет ведущей «Евровидения-2023»

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Раскрепощённый Голливуд на выезде: Кейт Бланшетт, Эдди Редмэйн и Аня Тейлор-Джой

Появление артистки на премии «Грэмми» вызвало шквал насмешек в сети

«Я снова в поле зрения эйджистов и женоненавистников»: Мадонна ответила на критику её внешности

Их роман длится четыре месяца

22 февраля

Джуд Лоу стал отцом в седьмой раз

Актёра и его жену заметили в аэропорту с коляской