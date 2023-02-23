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Ханна Уэддингхэм станет ведущей «Евровидения-2023»

23 февраля
2023 год

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23 февраля 2023
Ханна Уэддингхэм, известная по роли владелицы футбольного клуба в сериале «Тед Лассо», станет ведущей финала конкурса «Евровидение-2023». Об этом сообщает Variety.

Ханна Уэддингхэм станет ведущей «Евровидения-2023»

«В «Евровидении» есть что‑то особенное, поэтому я являюсь его ярым поклонником уже много лет — от товарищества всех участников за кулисами до эпического масштаба шоу», — сказала Ханна. К ней присоединятся Алеша Диксон, судья шоу «Britain’s Got Talent», певица Юлия Санина и телеведущий Грэм Нортон, давний комментатор «Евровидения» на Би-би-си. Конкурс пройдет в Ливерпуле, финал намечен на 12 мая.
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Ханна Уэддингхэм станет ведущей «Евровидения-2023» фотографии
Ханна Уэддингхэм станет ведущей «Евровидения-2023» фотографии
Ханна Уэддингхэм станет ведущей «Евровидения-2023» фотографии
Ханна Уэддингхэм станет ведущей «Евровидения-2023» фотографии
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